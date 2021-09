Los audios de WhatsApp que desataron la feroz pelea en la puerta de un colegio en Caseros

Una discusión entre dos madres en un grupo de WhatsApp integrado por “mamis y papis” de una sala de jardín infantes del Instituto Evangélico Americano de Caseros terminó en una brutal pelea este jueves, cuando el padre de una de ellas atacó al marido de la otra. Por la agresión, este segundo hombre quedó con su ojo izquierdo sumamente comprometido. Ahora se conocieron los audios que desataron la ira, donde se escucha decir: “Con mamás luchonas no converso”.

Según trascendió, esa habría sido la manera en la que esta mujer, identificada como Anabela, habría intentado terminar una discusión previa en el grupo de WhatsApp con la madre del otro alumno. Sin embargo, la pelea sólo comenzaba, ya que la aludida le respondió: “¿Mamá Luchona me decís a mí? ¿Con esa cara que tenés de frígida? Pelotu... del ort...”.

“Ya nos vamos a ver, eh, ya nos vamos a ver, y espero que me lo digas cara a cara”, siguió. “¿Quién te pensás que sos? ¿Te comés al mundo? Hablame al privado, ¿por qué hablás por acá? ¿tenés miedo”, la amenazó. Según relató hoy Anabela a LN+, después de su mensaje, la mujer que este viernes participó en la agresión a su marido le mandó numerosos mensajes privados por WhatsApp.

Locura frente a los chicos en la puerta de un colegio. Se pelearon y uno casi pierde un ojo

“Contestá al privado, contestá al privado, ¿por qué contestás acá? Tenés que contestar al privado, no tenés que llevar tus quilombos para que te defiendan los demás; no llevés tus problemas al grupo, contestame al privado”, continuó enfurecida la mujer en el grupo de WhatsApp, frente al resto de los padres y madres.

Entonces, la mujer cuyo padre habría iniciado la agresión, le envió un audio amenazante por privado, donde según relató Anabela le decía que su madre trabaja en el nivel primario y un día “la iba a tener de maestra”.

Ante esto, Anabela decidió bloquearla, pero el hostigamiento no terminó, ya que la mujer la llamó sin recibir respuesta, algo que también dejó asentado en un audio del grupo. “Tampoco me contestás las llamadas que te hago”, le espetó antes de concluir: “Así somos todos vivos, eh, hablamos y después nos escondemos, más te vale que me lo digas en la cara”.

La violenta pelea que sucedió a partir del intercambio

De acuerdo con el testimonio de Anabela, la mujer primero la encaró a ella, algo que también quedó registrado en una cámara del Municipio de Tres de Febrero que la localidad de Caseros integra: “Ella me pegó primero a mí, me metió una trompada en la puerta del colegio al lado de mi nena, mientras yo esperaba que saliera mi otra nena mayor”, contó a LN+.

“Cuando voy al mediodía a buscar a mi nena más grande, yo estaba con mi hija de cuatro años y esta señora se me acerca y me doy cuenta de que es ella por la cara violenta que me ponía, y no recuerdo bien qué me dice pero algo así como: ´Vení a decirme las cosas en la cara, sos la que me dice mamá luchona´. Al instante me mete una trompada y me quedo medio inconsciente”, explicó.

Luego, contó que no llegó a caerse al piso gracias a que se encontraba al lado de otra madre. “En cuanto reacciono me voy adentro del colegio con mi hija. Entonces estoy con la secretaria del Jardín y la vicedirectora que quería mediar en la situación diciendo que era un aprendizaje que nos teníamos que pedir disculpas mutuamente”, contó.

“A mi pedido viene la mamá de esta chica [la abuela de la compañerita de su hija de cuatro años]; no me dejó hablar mucho, y me dio a entender que lo que pasó es mi culpa. No me dejó hacerle escuchar los audios violentos que justificaban eso que dije”, continuó.

La pelea entre los dos hombres

Tras esa conversación, Anabela explicó que le envió un mensaje a su marido, identificado como Esteban B., relatándole la situación, tras lo que el hombre de 46 años decidió aparecer en el Instituto.

En el lugar ya estaba el hombre que sería el agresor, padre de la mujer aludida en los audios, identificado como Alberto M., de 52 años.

Tras un breve intercambio de palabras y empujones, Alberto M. se abalanzó sobre Esteban B., situación que motivó la intervención de efectivos de la Policía Bonaerense y de la Policía Federal que se encontraban en esa cuadra.

Según contó su esposa, Esteban B. podría perder la visión de un ojo a partir de las lesiones recibidas.

Los efectivos detuvieron a Alberto M., que fue trasladado a la comisaría 1ra de Caseros, donde quedó alojado a disposición de la UFI 1 del Departamento Judicial de San Martín. En tanto, Esteban B. fue derivado a una clínica de la localidad de Ramos Mejía. Allí los médicos constataron una grave herida en el ojo que podría ocasionarle la pérdida de la vista.

En su diálogo con LN+, Anabela confirmó que es probable que su esposo pierda la visión del ojo afectado, y sostuvo que el golpe que ocasionó la lesión fue “una piña con un instrumento en la mano, un anillo, interpretamos”, y también relató que su hija más grande quedó “traumatizada” por el hecho, que presenció en parte.