Dady Brieva reveló qué responde cada vez que recibe insultos en la calle

En una entrevista con Mañanísima (Magazine), el actor Dady Brieva confesó qué suele contestarles a las personas que lo insultan por su ideología política y cómo lo suele tomar.

“No pasó nada importante. Nada de lo que pasa y queda circunscripto en lo callejero. Pasa uno y te dice una boludez, pasa otro y te dice otra boludez. Nada importante”, comentó sobre la última vez que recibió insultos mientras cenaba con su esposa. Ante la consulta de cómo se lo toma, el conductor aseguró: “Falta de respeto no. De ninguna manera y de nadie. No lo permito. Hay incitaciones. O por ahí pasa un señor que es mayor que yo y me dice una boludez, le digo: ‘Pero señor, hay que tener espalda para decir algo por la calle. Capaz que esos dientes hermosos que tiene que le salió un mini Cooper y los puede perder en un ratito. Déjese de joder’”.

Luego de la derrota en las PASO, Brieva utilizó su espacio en El Destape Radio para lanzar una comparación homofóbica y justificar el resultado. “Ahora, que la conclusión sea: ‘Me hago puto porque me llevo mal con mi mujer’, es algo que no entiendo”, disparó entonces, en un paralelismo entre el hecho de que la sociedad haya decidido volver al macrismo con el tema de la homosexualidad, puesta en un lugar despectivo. Tras decirlo, insistió sobre lo mismo: “Me hago..., digo, cambio de opción sexual”. El resto de personas en el piso le dijeron que se había entendido su metáfora, a lo que Brieva cerró: “Sí, siempre se entiende, porque soy claro. Soy incorrecto, pero soy claro”.

“A todos los oyentes, los televidentes y a todos los militantes que nos siguen, esto nos tiene sorprendidos y angustiados”, dijo el actor en diálogo con C5N. “Esto nos tiene angustiados desde el domingo pasado. Estamos tratando de salir de esta piña que hemos recibido”, aseguró. Asimismo, criticó el silencio oficial: “Los gestos son importantes. Sé que nadie tiene información y si uno la tiene, no tiene que salir, pero cuando hay tantas expectativas, ¿qué hacés?”. En este sentido, se preguntó: “Si no tenés cinco días de información... ¿no salís cinco días en el noticiero? Algo tenés que decir. Aunque sea para decir: ‘No hay nada’”.

Finalmente, cuando le preguntaron cómo veía al Presidente, el actor fue tajante: “Me parece que hay cosas que sirven para un tiempo. Esto sirvió para un tiempo cuando no alcanzaba con Cristina, se decía. Ahora hay un momento en el que hay que reestructurar todo, siempre con Alberto Fernández, por supuesto, pero ya se necesita de otro tipo de comportamiento”.