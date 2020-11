YoMeOcupo: la campaña que busca que los hombres compartan las tareas domésticas

"Los ayudadores" es un spot que busca concientizar sobre el reparto de tareas hogareñas

Un divertido spot que busca concientizar sobre el reparto de tareas en el hogar comenzó a viralizarse en las últimas horas. Se trata de Los ayudadores, un video de poco más de un minuto que muestra típicas situaciones entre parejas de hombres y mujeres en las que las ellas se hacen cargo de las tareas de la casa mientras que ellos ofrecen "colaborar" siempre y cuando se les pida específicamente. El video forma parte de una campaña que busca visibilizar la situación de muchas mujeres en nuestro país, que se agravó con la pandemia de coronavirus.

En Los ayudadores, cuatro mujeres colapsan mientras se encargan de alguna tarea del hogar. Es en ese momento en que aparecen sus parejas, listos para ayudar. "¿Por qué no me dijiste?", "Tenés que pedirme, yo no puedo adivinar", son algunas de las intervenciones de los cuatro protagonistas del spot lanzado en el marco de la campaña #YoMeOcupo, que invita a los varones a compartir la carga de las tareas del hogar de forma equitativa, y no como una "colaboración" con las mujeres de la casa.

El objetivo de la campaña es promover la conversación entre varones acerca de su rol en casa. Quienes están detrás de #YoMeOcupo son Iniciativa Spotlight -una alianza de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas- y Bridge The Gap -una consultora en Género, Diversidad y Comunicación Inclusiva-.

La mayoría de las mujeres en Argentina expresa que debe encargarse de las tareas del hogar con mínima ayuda de sus parejas varones Crédito: Shutterstock

La campaña surgió de la reflexión sobre la carga mental, el esfuerzo que exige pensar, planificar y coordinar las tareas del hogar y de cuidado que afecta a 3 de cada 4 mujeres en Argentina. Según los datos de Bridge The Gap, en Argentina ellas se hacen cargo del 65% de las tareas del hogar frente al 35% de los varones y al menos la mitad de las mujeres, admiten estar especialmente sobrecargadas desde que empezó la pandemia del covid-19.

"Desde que comenzó el aislamiento social, la planificación y gestión de las tareas del hogar generan una gran carga mental que suelen asumir las mujeres. Durante el confinamiento, con todos los miembros de la familia en casa y el reparto desigual de tareas del hogar esta no cambió sino que, por el contrario, aumentó", explica Cintia Gonzalez Oviedo, Directora de Bridge The Gap.

A la hora de consultarle a los varones acerca de su participación en los quehaceres del hogar, en general, la respuesta suele ser que "ayudan" a sus parejas en la casa. Según desarrolló González Oviedo, lo que ocurre es que se perciben "desde ese rol de manera positiva". Así, dejan de notar que la responsabilidad es compartida. "Además, no solo hacemos foco en la distribución de tareas sino en la carga mental que supone planificar, organizar, distribuir y pensar la gestión de las mismas", añade.

"Los ayudadores", el divertido spot que busca concientizar sobre el reparto de tareas en el hogar entre hombres y mujeres 01:15

"Los ayudadores": algunos datos sobre los que se apoya #YoMeOcupo

En Argentina, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) remarca que, mientras que las mujeres dedican 6,4 horas diarias a las tareas del hogar, los varones solo lo hacen 3,4 horas . A ello debe sumarse, el 84% de los hogares monoparentales que están a cargo de mujeres y es donde se refuerza aún más esta sobrecarga.

remarca que, . A ello debe sumarse, el 84% de los hogares monoparentales que están a cargo de mujeres y es donde se refuerza aún más esta sobrecarga. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (TDCNR) es el sector de mayor aporte a la economía , estimado en un 15,9% del PIB, lo que representaría en términos monetarios alrededor de 4 billones de pesos, según un informe elaborado por la Dirección de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) del Ministerio de Economía

, estimado en un 15,9% del PIB, lo que representaría en términos monetarios alrededor de 4 billones de pesos, según un informe elaborado por la Dirección de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) del Ministerio de Economía Según la encuesta" Impacto del Covid-19 en los hogares latinoamericanos " realizada por la consultora Bridge The Gap sobre el reparto de tareas domésticas en Argentina, el 60% de los varones creen que las tareas se reparten por igual, mientras que solo el 30% de las mujeres considera lo mismo.

" realizada por la consultora Bridge The Gap sobre el reparto de tareas domésticas en Argentina, el 60% de los varones creen que las tareas se reparten por igual, mientras que solo el 30% de las mujeres considera lo mismo. La Encuesta Nacional sobre la Estructura Social , realizada por un grupo de universidades públicas, determinó que las áreas en las que la participación de las mujeres es mayoritaria es en la limpieza de la casa, la elaboración de comida, el planchado y el cuidado de enfermos y personas mayores. Los hombres tienen mayor participación en la construcción y reparación de la vivienda.

, realizada por un grupo de universidades públicas, determinó que las áreas en las que la participación de las mujeres es mayoritaria es en la limpieza de la casa, la elaboración de comida, el planchado y el cuidado de enfermos y personas mayores. Los hombres tienen mayor participación en la construcción y reparación de la vivienda. Según la Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el Gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, realizada entre el 8 y 15 de abril por UNICEF, el 51% de las mujeres entrevistadas manifestó que la sobrecarga de tareas de cuidado sobre ellas se exacerbó durante el ASPO.