Los bots de IA están llegando y los jóvenes abuchean, no aplauden

LONDRES.- La revolución de la IA está aquí y los abucheos crecen.

A medida que la inteligencia artificial remodela industrias y mercados en todo el mundo, una sensación de temor se profundiza entre los jóvenes “nativos digitales” que ahora ingresan al mercado laboral por el impacto sobre el empleo y la vida cotidiana a medida que ChatGPT, Claude y Gemini se convierten en nombres conocidos.

En un discurso esta semana, el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, dijo a los estudiantes graduados de la Universidad de Arizona que el impacto de la IA sería “más grande, más rápida y con más consecuencias” que cualquier cosa anterior.

“Tocará cada profesión, cada aula, cada hospital, cada laboratorio, cada persona y cada relación que tengan”, dijo entre abucheos incluso mientras abordaba las ansiedades sobre la seguridad laboral y un futuro incierto.

Qué tan reales son esos temores quedó demostrado en un anuncio de Standard Chartered (STAN.L) el martes, de que recortará más de 7000 empleos y reemplazará puestos de menor valor con IA.

Muchas empresas tecnológicas también están recortando personal, citando la IA. Meta, que está instalando software de seguimiento en las computadoras de sus empleados en Estados Unidos para entrenar su modelo de IA, planea despedir al 10% de su plantilla a nivel global a partir de este mes.

Amazon.com (AMZN.O) eliminó unos 30.000 empleos corporativos en los últimos meses mientras impulsa la IA y la eficiencia, mientras que en febrero la empresa de tecnología financiera Block (XYZ.N) recortó casi la mitad de su personal.

La guerra en Irán también está frenando la contratación.

Schmidt reconoció los temores de la generación joven y los calificó de “racionales”, pero, al igual que los actuales altos ejecutivos, describió el cambio y la disrupción que la IA genera como algo inevitable a lo que todos deben adaptarse.

Gen Z: más enojada y más ansiosa por la IA

Sin embargo, incluso mientras los directores ejecutivos adoptan la IA, hubo señales de rechazo: desde tribunales chinos hasta sindicatos de fabricantes de automóviles de Corea del Sur, guionistas de Hollywood y la industria cinematográfica de la India.

Y quizás la señal más clara de incomodidad con la visión del mundo que ofrecen las empresas tecnológicas es el creciente descontento entre los jóvenes de Estados Unidos.

Un informe de Gallup de abril mostró que un número creciente de la Generación Z, aquellos nacidos entre 1997 y 2012, está ansioso o enojado por la IA, mientras que quienes dicen estar esperanzados o entusiasmados por ella cayeron drásticamente en comparación con un año antes.

Los datos mostraron que las opiniones positivas sobre la IA aumentan con el nivel de uso y disminuyen entre quienes la usan menos.

La fría recepción de Schmidt siguió a otras muestras recientes de rechazo a la IA. En la Universidad de Florida Central, el 8 de mayo, una ejecutiva de bienes raíces, Gloria Caulfield, fue igualmente abucheada y cuestionada durante un discurso de graduación sobre la IA.

“El auge de la inteligencia artificial es la próxima revolución industrial”, dijo entre abucheos, tomándola por sorpresa. “¿Qué pasó? Está bien, toqué una fibra sensible... Hace solo unos años la IA no era un factor en nuestras vidas”.

La sala estalló en aplausos.

Agencia Reuters.