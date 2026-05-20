El extraño pero preocupante motivo por el que no hay que mostrar las manos en las fotos

Publicar fotos donde se observan las manos en redes sociales representa un peligro para la seguridad digital. Guillermo Pérezbolde, director de la agencia Mente Digital de México, alertó sobre cómo una práctica común y, aparentemente inofensiva, facilita la vulneración de datos biométricos mediante el uso de inteligencia artificial.

Según el especialista, los sistemas actuales poseen la capacidad técnica para reconocer patrones dactilares a partir de imágenes simples. Pérezbolde explicó que cualquier gesto, ya sea un saludo o una pose específica frente a la cámara, pone en riesgo la privacidad de esta persona.

Mostrar las manos en las fotos puede vulnerar la identidad digital

“Los sistemas de inteligencia artificial tienen la capacidad de poder reconocer estas huellas y reproducirlas”, afirmó el consultor, al detallar la sofisticación de estas herramientas. El proceso de clonación utiliza una tecnología denominada DTF, la cual permite imprimir las huellas sobre un film transparente. Este material luego engaña a los lectores biométricos convencionales utilizados en sistemas de acceso controlado.

El alcance de esta amenaza preocupa a los especialistas en ciberseguridad, ya que la materialización física de datos obtenidos de forma remota anula las barreras de protección tradicionales y deja en total vulnerabilidad a las personas que están detrás de la pantalla.

Una fotografía capturada en un evento público, como en una cancha de fútbol o una reunión social, se transforma en una fuente de vulnerabilidad técnica. Si la instantánea incluye a varias personas, la inteligencia artificial clasifica a cada individuo de manera independiente y extrae sus rasgos biométricos con precisión matemática.

Por qué se vulnera la identidad de una persona al mostrar sus manos en una foto

“Esto puede provocar que alguien que tenga un acceso controlado, puede ser vulnerado gracias a que sus imágenes circularon en redes sociales”, advirtió el experto sobre las consecuencias directas para la seguridad personal.

Para concluir con su análisis, Pérezbolde hizo un llamado de atención extrema para quienes comparten contenido en sus plataformas digitales, donde el procesamiento automatizado convierte registros sociales en vectores de ataque directo. Ante este escenario, la protección de la información en las plataformas virtuales requieren medidas preventivas inmediatas para evitar la suplantación de identidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA