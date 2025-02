Los dos comunicados de la Iglesia argentina que evidencian la preocupación que hay por la salud del Papa Francisco

La respuesta no tardó en llegar. Ayer, la Iglesia Católica hizo un llamado a los argentinos, a rezar por la salud del Papa Francisco, ante las noticias que indicaban que estaba internado en Roma, con un cuadro de neumonía bilateral, estable pero que generó gran preocupación entre los fieles. El pedido era de rezar por él y sumarse a las misas que en todo el país se realizarán para pedir por su salud.

En un comunicado firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Daniel Colombo (arzobispo de Mendoza), y el secretario general, Raúl Pizarro (obispo auxiliar de San Isidro), se expresó: “Pedimos al Señor que le conceda su pronta recuperación, con gratitud por su servicio incansable a la Iglesia y al mundo”.

También el Arzobispado de Buenos Aires emitió un comunicado, convocando a los fieles a ser parte de las misas que se realicen hoy, ya que en todas las iglesias, parroquias y en la Catedral de Buenos Aires se realizará una oración por la salud del Papa Francisco.

“A los párrocos, rectores de iglesias, capellanes y superiores de casas religiosas de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Deseo invitar a todos a rezar por el pronto restablecimiento del Santo padre Francisco, ofreciendo las celebraciones eucarísticas del miércoles 19 de febrero por esa intersección. Por eso, dispongo que en todas las misas de la arquidiócesis de Buenos Aires se utilice el formulario “Por el Papa”, del misal romano con las lecturas propias de la fecha. De esa forma expresamos nuestro amor al Papa Francisco y le pedimos a él que lo fortalezca en su salud y lo sostenga en el desempeño del ministerio que él le confió”. La carta estaba firmada por el arzobispo de Buenos Aires, José Ignacio García Cuerva.

La noticia y el pedido no hizo otra cosa que avivar las oraciones de las comunidades religiosas, que ya estaban movilizadas en los últimos días, pero que tal vez sintieron la necesidad de redoblar sus súplicas. Ya que para muchos, estos dos comunicados de la Conferencia Episcopal y del Arzobispado de Buenos Aires se interpretaron como una forma velada de transmitir la preocupación por el deterioro en la salud de Francisco.

Así es que no tardó mucho en que ser organizaran cadenas de oración, muchas de ellas ya circulaban en redes sociales y otras en WhatsApp. Radio María, una de las emisoras de más alcance del culto católico, publicó un modelo de oración para la cadena que se proponía. No pasó mucho hasta que el posteo se llenó de comentarios: “Querido Papa Francisco... ¡Te necesitamos!! No te vayas todavía, que Dios y la Santísima Virgen te sigan ofreciendo en este mundo tan complejo. Te amo, nuestro fiel reflejo de Jesús”, escribió Clara Goyeneche.

“Mamá María necesitamos de este verdadero pastor de ovejas. ¡Espíritu Santo, ilumina a los médicos, para que lo tengamos un tiempo más! Pero, si es tu voluntad…que los compatriotas, que son lo que más lo denostaron, puedan valorar su magisterio, su sapiencia, su humildad y su cercano corazón hacia los más periféricos de este mundo”, publicó María Isabel Casanova, en los comentarios de esta cadena de oración.

“Querido Papá Francisco, desde tu tierra te enviamos nuestro amor y las oraciones pidiendo una pronta recuperación”, sumó Mónica Cardozo, entre los cientos de comentarios que se fueron sumando.

La intercesión de Mama Antula

“Yo estoy participando en las cadenas de oración por el Papa Francisco”, cuenta Luisa Sánchez Sorondo, que hoy se va a sumar a la misa de las 19, en Iglesia Corazón Eucarístico de Jesús (Las Esclavas), en Montevideo al 1300, donde se realizará una misa y se rezará por la salud del Papa, como en las demás iglesias porteñas.

Luisa es una de las impulsoras de la beatificación de Mamá Antula, razón por la que viajó al Vaticano el año pasado con su familia. “No tengo más información que la que publica Vatican News, que es lo que yo sigo. Y bueno, tengo mucha esperanza que María Antonia, Santa Mama Antula lo va a cuidar, lo va a proteger y va a poder salir de esta. Él tiene mucha fortaleza, es una persona muy fuerte espiritualmente y eso es muy importante para este tipo de cosas. Así que con la fuerza de la oración estoy segura de que va a salir adelante. Está todo el mundo rezando por él y la Virgen puede obrar milagros”, dice Luisa.

Con las herramientas terapéuticas disponibles para tratar el cuadro, las próximas horas son clave para la evolución de la salud del pontífice ALBERTO PIZZOLI - AFP

“Estamos unidos a las oraciones de la Iglesia por el Papa Francisco”, cuenta María Laura, la esposa de Claudio Perusini, el hombre que hace ocho años fue favorecido con el milagro, después de tener un ACV, que permitió que Mama Antula fuera canonizada por el papa Francisco el año pasado. Y a continuación envía una imagen que contiene una oración por el Papa, que hace circular por las redes. Y dice: “Oración para el Papa Francisco. Padre Celestial, te damos gracias por el servicio amoroso del Papa Francisco y la esperanza que inspira en tantos por tu gran misericordia. Te rogamos que tengas piedad de él en este momento de enfermedad y que guíes al personal médico que lo cuida. Concédele paz y sanación por Cristo nuestro Señor. Amén”.

Como muchos fieles, María Laura y Claudio están preocupados por Francisco. “Claudio está muy bien de salud, pero preocupado por su amigo”, aclara ella. Ocurre que Claudio lo había conocido, como Jorge Bergoglio, cuando asistía al Colegio Inmaculada de Santa Fe. Después, había estado en contacto con él en distintos momentos, durante su formación en la Compañía de Jesús. Claudio le había comentado que quería ser sacerdote, pero Bergoglio le había dicho que no le veía vocación, que se casara, que él le iba a bautizar a los hijos.

Finalmente, Perusini siguió adelante con su vocación religiosa, pero como laico. Y en distintos momentos, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, en el Colegio del Salvador, volvió a coincidir con Bergoglio. Fue por esa relación que, cuando Francisco supo que Claudio estaba internado, decidió llamarla a la madre. Y siguió llamando hasta que el propio Claudio se recuperó y pudo atenderle el teléfono por sus propios medios.

Es por eso, que las noticias de que la salud del Papa se había desmejorado, les duele tanto, y los llevó a redoblar oraciones en su favor. “Humanamente, lo vivimos con preocupación y tristeza porque deseamos de todo corazón que se recupere y esté bien”, cuenta María Laura, desde Santa Fe, donde viven.

“Pero también aceptamos con humildad, que se haga la voluntad de Dios. Él, que es misericordia, no lo abandonará en estos momentos. Pero solo Dios sabe cuáles son sus planes”, dice. “Por supuesto que le pedimos también a Mama Antula que lo cuide. Tengo mucha esperanza y confianza. Francisco es fuerte y presentará batalla a la enfermedad”, afirma.

