De seguro te pasó en alguna ocasión que un compañero de trabajo reaccionó de mala manera luego que le pidieras que realizara determinada labor que está dentro de sus funciones o talvez eres tú quien no tolera que su jefe le esté dando indicaciones constantemente. Esto se ve cada vez con más frecuencia y muchos lo asocian al estrés diario, pero la psicología tiene otra postura. Los expertos analizaron qué hay detrás de aquellas personas que no soportan que les digan lo que deben hacer y coinciden en que sienten que su autonomía está amenazada y tienen una profunda necesidad de ser dueñas de sus propias decisiones.

Muchas veces aparece el deseo de hacer exactamente lo contrario a lo recomendado

La respuesta de defensa personal al recibir indicaciones de qué hacer

La psicología define esta reacción como reactancia psicológica, un concepto formulado en la década de 1960 por el psicólogo Jack Brehm. Se trata de una respuesta de defensa emocional y cognitiva que se enciende cuando sientes que tu libertad de elección o tu autonomía están amenazadas. Al recibir una orden, una regla estricta o un consejo no solicitado, tu cerebro percibe que alguien intenta controlar tu espacio, lo que genera molestia, frustración o el impulso inmediato de hacer lo contrario.

En resumen, según la teoría de la autodeterminación, las personas tienen una necesidad básica de sentirse dueñas de sus propias decisiones y de su vida.

El deseo de preservar nuestra autonomía hace que actuemos en contra de las prohibiciones u obligaciones que los demás nos plantean

El impacto de las experiencias pasadas y el rechazo a la forma

Según los expertos, aquí también cobra importancia el haber crecido en entornos con figuras de autoridad muy rígidas, castigos desproporcionados o experiencias tempranas de manipulación suele dejar una “alerta” activa ante cualquier intento de imposición.

Además, no siempre molesta el mensaje, sino cómo se dice. Las órdenes con tonos condescendientes, arrogantes, impositivos o carentes de empatía activan el rechazo de inmediato.