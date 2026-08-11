Los extranjeros deberán pagar en todos los hospitales nacionales; confirman 132 muertos por el terremoto en Colombia

Karina Milei se reunió con legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza. La secretaria general de la Presidencia mantuvo dos encuentros en la Casa Rosada con diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. La hermana del Presidente agradeció a los legisladores por el “trabajo que vienen realizando para reflejar la agenda nacional a nivel provincial”. También lamentó la poca cantidad de sesiones que hubo este año “por la falta de consenso dentro del oficialismo provincial”.

La secretaria general de la Presidencia mantuvo dos encuentros en la Casa Rosada con diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. La hermana del Presidente agradeció a los legisladores por el “trabajo que vienen realizando para reflejar la agenda nacional a nivel provincial”. También lamentó la poca cantidad de sesiones que hubo este año “por la falta de consenso dentro del oficialismo provincial”. El Gobierno estableció que los extranjeros deberán pagar en todos los hospitales nacionales . La medida fue publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, la normativa se suma a la iniciativa de algunas provincias que ya lo habían implementado. Se estima que en el orden nacional el 20% de las prestaciones en hospitales públicos se orientan a extranjeros y pacientes extrajurisdiccionales.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, la normativa se suma a la iniciativa de algunas provincias que ya lo habían implementado. Se estima que en el orden nacional el 20% de las prestaciones en hospitales públicos se orientan a extranjeros y pacientes extrajurisdiccionales. José Luis Manzano se quedó con Metrogas, la principal distribuidora de gas de la Argentina . YPF anunció el resultado del proceso de venta del 70% de la empresa. Manzano, que ya es accionista de la compañía con el 9,23% del capital, les ganó a otros cinco oferentes con su oferta por 780 millones de dólares. Metrogas abastece a 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado de distribución de gas del país.

YPF anunció el resultado del proceso de venta del 70% de la empresa. Manzano, que ya es accionista de la compañía con el 9,23% del capital, les ganó a otros cinco oferentes con su oferta por 780 millones de dólares. Metrogas abastece a 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado de distribución de gas del país. Sube a 132 la cifra de fallecidos por el terremoto en Colombia . El flamante presidente Abelardo de la Espriella confirmó la cifra de víctimas fatales y declaró la situación de desastre nacional tras el sismo de 7,4 grados de magnitud que afectó al país, provocando el colapso de más de 60 edificios y serios daños estructurales. Hay personas atrapadas bajo los escombros y cientos de heridos de gravedad.

El flamante presidente Abelardo de la Espriella confirmó la cifra de víctimas fatales y declaró la situación de desastre nacional tras el sismo de 7,4 grados de magnitud que afectó al país, provocando el colapso de más de 60 edificios y serios daños estructurales. Hay personas atrapadas bajo los escombros y cientos de heridos de gravedad. Conmebol suspendió el partido entre River e Independiente Santa Fe. Tenía que jugarse mañana por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Bogotá, una de las zonas afectadas por el terremoto. Podría posponerse hasta el 26 de agosto.

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