Los nenes africanos abandonados preguntan cuándo los volverá a buscar su papá

"Ellos están preguntando cuándo su papá los vendrá a buscar. No tienen conciencia de que los abandonaron. Son divinos, se portan bien, pero están esperando que su familia vuelva a buscarlos", reveló una especialista Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 12:38

El caso de los hermanos mellizos africanos que fueron adoptados por una pareja argentina y abandonados recientemente en la Comisaría de la Mujer de Bahía Blanca sigue sumando revelaciones conmovedoras, luego de que se conocieran más detalles sobre la realidad que actualmente padecen en el hogar de abrigo.

"Ellos preguntan cuándo los viene a buscar su papá. No tienen conciencia de que los abandonaron", reveló Letizia Tamborindeguy, la licenciada en Trabajo Social que denunció el caso en la fiscalía de Bahía Blanca.

Los mellizos fueron adoptados en Guinea-Bisáu (África) en agosto de 2019, pero "por razones de índole personal, que dificultarían su vinculación y el sostenimiento de su vida familiar", según dejó sentado en un acta el padre, Eduardo Rucci, fueron abandonados en la Comisaría de la Mujer y de la Familia de Bahía Blanca.

"Ellos están escolarizados, hablan castellano y hacían deporte en la escuela. Ellos entienden todo", destacó Tamborindeguy Fuente: Archivo

"El padre se trasladó desde San Martín de los Andes a la comisaría de la mujer de Bahía Blanca para dejar a los niños", agregó la especialista.

De acuerdo con el relato de la denuncia, el hombre ingresó a la institución "sujetando a los menores de ambos brazos" y "sin ningún miramiento" manifestó su deseo de "entregar a los niños, desentendiéndose totalmente de las obligaciones paternas de cuidar, convivir, alimentar y educar a sus hijos".

"Ellos entienden todo"

En ese sentido, Tamborindeguy dijo que los niños están alojados en un hogar del municipio bahiense y que están siendo abordados por un equipo de Niñez compuesto por un trabajador social, un psicólogo y un abogado.

"Los niños tienen nombres argentinos pero no tienen DNI donde se acrediten estos nombres nuevos. Hay un registro de cuando salieron de su país de origen, pero no hay ingreso registrado en nuestro país. Hay una adopción en África pero en Argentina no hay un papel que lo acredite", afirmó la trabajadora social en declaraciones al programa La inmensa minoría que conduce Reynaldo Sietecase (Radio Con Vos).

"Los niños están escolarizados, hablan castellano y hacían deporte en la escuela. Ellos entienden todo", destacó Tamborindeguy.

"Están preguntando cuándo su papá los vendrá a buscar. No tienen conciencia de que los abandonaron. Son divinos, se portan bien, pero están esperando que su familia vuelva a buscarlos. Ahora están contenidos por un equipo del hogar", agregó.

"Nunca pensamos el impacto a nivel internacional, no paramos de atender a personas que se ofrecen para alojar a los nenes", finalizó.