Un arquitecto reveló por qué el pasto fue determinante en el derrumbe de Parque Patricios y deslizó que “pijotearon”

Un complejo de departamentos, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, fue completamente evacuado el martes por la madrugada luego de que la losa del estacionamiento cediera y se derrumbara sobre unos 60 vehículos. El arquitecto Sergio Poggi precisó en LN+ los factores que fueron determinantes en el episodio.

“Hay que sacar todo y hacer todo de vuelta, puede tardar meses”, afirmó, al tiempo que explicó: “Habría que sacar la superestructura de la cochera, las losas”.

Sergio Poggi, arquitecto

Por qué el pasto fue determinante

Según Poggi, “ese tratamiento de pasto es como una pileta de natación”, por lo que tiene que tener drenajes para que el agua filtre. “Tiene que estar calculado el sobrepeso de la tierra y el agua, previendo que los desagues puedan taparse y eso se inunde sin derrumbarse”, subrayó.

El pasto que cubría la losa del estacionamiento no tendría buen drenaje, según el arquitecto SAME

Consultado acerca de si considera que hay riesgo de derrumbe de las torres que conforman el complejo de viviendas, el arquitecto aseguró: “En teoría, son estructuras independientes, no debería haber problema aunque eso lo van a determinar las pericias”.

Y siguió: “El hormigón es más noble de lo que suponemos, no es tan rígido y permite absorver movimientos. Hay que ver si se respetaron los cálculos del hormigón. Por lo que se ve, tiene un sistema de losa reforzado, que no representaría un error si está bien calculado".

Autoridades del operativo permitieron que los vecinos retiraran algunas pertenencias y rescataran a sus mascotas del edificio Ricardo Pristupluk

“Pijotearon con los hierros”

Poggi destacó que las filtraciones de agua, denunciadas en reiteradas oportunidades -según los vecinos-, le llamaron la atención.

“Imaginemos que esté bien calculado y hubo un error de mala supervisión. Como fue hecho con el Estado y una empresa constructora con licitación, por ahí pijotearon con los hierros para ventajear al Gobierno y el inspector falló en la inspección”, deslizó.

Así quedó el estacionamiento subterráneo del complejo captura de red

Y concluyó: “Es muy probable que en las filtraciones que denunciaban los vecinos haya habido una mala impermeabilización. Error de la empresa y el inspector. Se oxidó el hierro y eso no sirve para soportar, el hierro reduce su diámetro y se derrumba”.