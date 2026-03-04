Puma suelto en Hudson: un rescatista de animales explicó cuándo puede atacar y aseguró que “no es prioridad atraparlo”

Durante la madrugada de este lunes, los vecinos de barrios privados de la localidad de Hudson, en Berazategui, fueron alertados por la presencia de un puma salvaje avistado en la zona. El rescatista de animales Fernando Pieroni dialogó con LN+, donde brindó detalles del operativo para contener al felino y reveló cuándo su presencia implica peligro para los seres humanos.

“El puma cuando ve a un humano se asusta”, manifestó Pieroni. “Es decir, solo ataca cuando se siente amenazado, por eso no hay que confrontarlo”, explicó.

Tras ser consultado sobre qué comportamiento adoptar ante el hipotético cruce con un puma, Pieroni dijo: “Levantar los brazos funciona. Así, el animal ve la masa corporal de un humano más agrandada y se aleja”.

Luego, indicó: “También es importante generar un espacio entre nosotros y el animal, así puede entender que tiene un corredor de escape”.

“Aún así, si el puma ve a un humano, escaparía. Son animales sigilosos que prefieren estar alejados de las masas”, insistió el rescatista.

Hudson: un puma suelto causa temor en un barrio privado

¿Es necesario atraparlo?

Otra duda que despejó Pieroni fue la referida a la captura del animal. “Hoy no es prioridad atrapar al puma, porque le genera un estrés innecesario. Lo principal es que la gente esté tranquila: que es un animal no agresivo”, subrayó.

En palabras del rescatista, “tuvimos la suerte de captarlo a través de cámaras trampa, que colocamos en las adyacencias del barrio privado”.

Por qué aparece en zonas urbanas

A partir del análisis de lo ocurrido en Hudson, Pieroni explicó: “Comprobamos que se trata de un macho juvenil que está buscando territorio y, cuando es así, suelen chocarse con zonas pobladas”.

“A su vez, cuando un puma busca territorio, esto también implica alimentos y una hembra”, reveló Pieroni.

Sobre los próximos pasos del felino, el rescatista sostuvo: “Un puma puede caminar durante muchísimos kilómetros durante toda una noche. Por eso, cuando ven iluminación o movimiento humano, siguen su ciclo natural tranquilos”.

Al final de su exposición, el experto se explayó sobre la fauna de la provincia de Buenos Aires. “Si bien hay zorros, comadrejas y muchos tipos de serpientes, sin lugar a dudas el depredador tope es el puma”, cerró Pieroni.