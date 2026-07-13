Golpes con boleadoras: por qué un grupo de jinetes atacó a corredores en Río Negro

Las imágenes del ataque de un grupo de jinetes a participantes de una carrera en General Roca, provincia de Río Negro, generaron polémica y cuestionamientos sobre los motivos que llevaron al violento hecho. Las víctimas formaban parte de la 17.ª edición de la “Doble Apolo”, una competencia de trail running en el Área Natural Protegida Paso Córdoba.

La organización denunció que los atacantes golpearon a las personas con boleadoras, les arrojaron piedras y retiraron parte de las cintas de señalización que rodeaban el circuito de ocho kilómetros, lo que complicó el tránsito de varios de los participantes. Según adelantaron, presentarán una denuncia ante la Justicia.

Si bien las causas de la agresión no quedaron claras, el hecho tendría que ver con una protesta por la utilización de un área protegida para actividades deportivas. Sin embargo, el organizador, Alejandro Pellegrini, remarcó que la competencia ya lleva 17 ediciones y que siempre buscaron convivir con quienes utilizan el área protegida.

Un grupo de jinetes agredió con fustas y piedras a corredores durante una competencia en Río Negro

“Tratamos de respetar la naturaleza, a los corredores, a los sponsors y a toda la gente que trabaja. La barda es de todos. Tenemos todos los permisos y los pagamos. Intentamos esquivar la zona del conflicto, pero como alambraron tuvimos que modificar el recorrido. Esto no tiene que pasar más. Todos tenemos que convivir", remarcó en diálogo con el medio local Río Negro.

Videos difundidos por testigos a través de las redes mostraron el momento en que los atletas fueron interceptados por el grupo de hombres a caballo en el primer tramo del recorrido, en la zona del cañadón que conduce a la subida de Colicheo.

En las imágenes se observó cómo los jinetes les arrojaron piedras y los golpearon con fustas mientras los corredores intentaron continuar la prueba. Cuando algunos procuraron esquivarlos, fueron bloqueados por los caballos e incluso perseguidos durante varios metros.

La grabación, realizada por uno de los participantes, también registró el intercambio verbal entre ambos grupos. “¡Sacalos, sacalos!”, gritaban los jinetes mientras increpaban a los atletas. Del otro lado, uno de los corredores respondió que “no hay necesidad” de tratarlos de esa manera.

Un grupo de jinetes agredió con fustas y piedras a corredores durante una competencia en Río Negro

“¿Por qué no nos respetan?”, reprochó uno de los hombres a caballo, en alusión a que los competidores no podían transitar por ese sector. “Nos dijeron que por acá se podía seguir derecho”, respondió otro de los atletas. Sin llegar a un acuerdo, uno de los jinetes exigió: “Que venga el hijo de puta (sic) del organizador”. “No tenemos nada que ver, amigo”, replicó otro participante antes de que concluyera la filmación.

El organizador aseguró que se trata de un hecho sin precedentes en la historia de la prueba. “Es la primera vez que sucede un episodio de esta magnitud. En otras ediciones hubo amenazas, pero nunca pasó algo así”, remarcó. A pesar del inconveniente, las autoridades trabajaron rápidamente para reconstruir el recorrido y evitar mayores inconvenientes.

En la transmisión oficial de la competencia, uno de los primeros en relatar el momento fue Víctor Simonelli, ganador de la prueba de 8 kilómetros. “Había una protesta”, ratificó y siguió: “Nos desparramamos y no sabíamos para dónde ir porque no había señalización, pero nos guiamos y pudimos seguir”.