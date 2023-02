Los pediatras piden que los padres vacunen a los chicos antes del inicio de clases: hay alarma por la baja cobertura

escuchar

La puesta al día de las vacunas pediátricas de calendario se habría empezado a recuperar recién el año pasado, pero aún se considera que la protección en la población infantil se mantiene por debajo de la meta necesaria tras la fuerte caída de las aplicaciones de esquemas y refuerzos con la pandemia de Covid-19. Aún se aguardan los datos oficiales de cobertura del año pasado.

“Hay varias vacunas que están por debajo del 90% de cobertura, lo que se sigue considerando subóptimo. Los problemas están en todas las ciudades del país”, señaló Elizabeth Bogdanowicz, miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Según puso como ejemplo, al repasar por edades, en las vacunas que tienen que tener los chicos a los 2 años –como la triple viral (contra sarampión, rubeola y paperas) y la antipoliomielítica– las coberturas están “bien por debajo” de la vacunación mínima recomendada para ese grupo. La campaña de seguimiento con una dosis extra de ambas vacunas para los chicos de entre 1 y 4 años inclusive –los nacidos entre el 1° de noviembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2021– arrancó lenta a finales del año pasado, hubo que bajar de 95% al 90% el objetivo a alcanzar fijado inicialmente y prolongarla más allá del 13 de noviembre pasado, durante este verano.

Son 580.000 menores que, entre 2018 y 2021, no habían recibido la primera dosis o les falta completar el esquema inicial contra la polio y 713.000 sin la primera dosis de la triple viral que, por calendario, se aplica al año de vida desde la edición previa de la campaña de seguimiento.

A la vez, en 2020 ninguna vacuna del calendario superó el 80% de aplicación en el grupo que debía recibirlas por edad, con descensos que registró el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia SAP-Unicef en su primer informe sobre inmunizaciones. Ese año, como publicó LA NACION, cerró con una cobertura del 69% con los esquemas obligatorios para los bebés, los chicos y los adolescentes, por debajo de 2019 y lejos de la meta del 90-95% recomendada internacionalmente.

El ingreso escolar sirve para revisar el calendario y que se haga el recupero, explican los pediatras

Al año siguiente, de acuerdo con un informe del Ministerio de Salud de la Nación, las aplicaciones por edades rondaron coberturas, en promedio, entre el 70% y 87%. En la SAP y Unicef esperan los datos de 2022. Mientras, a propósito del inicio escolar, los pediatras salieron a recordar la necesidad de que los padres o adultos a cargo incluyan entre la compra de útiles y delantales la puesta al día de las vacunas de los chicos antes de que empiecen las clases.

En las que hay que aplicar en primer grado –segundas dosis de la triple viral y varicela, primer refuerzo de la antipoliomielítica y segundo refuerzo de la triple bacteriana (contra difteria, tétanos y tos convulsa)–, Bogdanowicz comentó que el impacto del retraso es un poco menor. “El ingreso escolar sirve para revisar el calendario y que se haga el recupero”, dijo.

En los más grandes, en tanto, repasó que las coberturas “son malas” a los 11 años para el esquema contra el virus del papiloma humano (VPH), el refuerzo con la triple bacteriana acelular y la dosis única antimeningocócica, que se indica de manera complementaria para reducir la transmisión de la bacteria causante de meningitis (meningococo) a hermanos menores, sobre todo de 2 años.

“Como 2022 fue un año con mayor normalidad en la movilidad, las escuelas y los centros de salud la cobertura tiene que tender a subir con respecto de los años anteriores. Las vacunas en los chicos de 2 años no tenían que haberse postergado en 2020 a pesar de la pandemia. En 2021, hubo algo de mejoría y esperamos los datos de coberturas del año pasado para definir cómo siguió la tendencia”, sostuvo Bogdanowicz.

Para Miriam Calvari, que también integra el Comité de Infectología de la SAP, “la vacunación completa es una herramienta fundamental para lograr una inmunidad robusta capaz de prevenir infecciones potencialmente muy graves en niñas, niños y adolescentes, y es una estrategia sanitaria esencial para evitar el impacto de las enfermedades inmunoprevenibles en la comunidad”.

Las vacunas del calendario nacional, que se puede consultar acá, se consideran obligatorias y se aplican en los vacunatorios del sistema público, centros de salud y hospitales en todo el territorio, según recordó Gabriela Tapponnier, secretaría del Comité de Infectología de la SAP.

La entidad acaba de lanzar la campaña “Vuelta al cole: vacuname a tiempo” para promover antes de marzo, a través de una serie de preguntas y respuestas, la consulta con el pediatra de cabecera y el control del certificado de vacunación para que los chicos empiecen las clases con las vacunas al día. Desde la SAP recordaron que los ministros de Educación nacional y provinciales acordaron el año pasado que escuelas y colegios serán más exigentes este año con la presentación de los certificados de vacunación.

“La escuela tiene que volver a ser un efector de salud”, sostuvo Bogdanowicz. Hace años, se revisaban los carnets de vacunación y hasta se completaba la vacunación para mejorar las coberturas. Hoy, esto es más complicado de lograr porque hay padres que no autorizan la aplicación. “Si bien las escuelas tienen que controlar que la vacunación esté al día, no se pretende con eso que un chico no vaya a clases hasta completar la aplicación que falta, pero sí que sirva para pedirle a la familia que consulte con el pediatra y vacunen al chico –agregó–. Este paso es el que estaría faltando y esperamos que este año se dé”.

Otro objetivo de la SAP es tener este año un espacio en las escuelas de gestión pública y privada para que los docentes reciban conceptos básicos sobre la vacunación de calendario para ayudarlos al conversar con los padres o adultos a cargo. “La escuela tiene una participación central en la educación para la salud”, definió la pediatra.

Qué hacer si el calendario de vacunación está incompleto

La SAP emitió recomendaciones para recuperar los esquemas definidos en el calendario

● En ningún caso deben reiniciarse esquemas de vacunación

● Se administrarán de forma simultánea las vacunas que correspondan por edad en lugares anatómicos distintos

● No existe un límite máximo de aplicaciones a ser administradas en una misma ocasión. La vacuna contra Covid-19 se puede aplicar junto con otras vacunas del calendario

● Las vacunas recibidas en forma simultánea no interfieren entre sí en cuanto a inmunogenicidad y eficacia

● Hay que respetar los intervalos entre dosis para asegurar una respuesta inmunológica adecuada. Si estos intervalos se acortan, la respuesta inmunológica podría no ser satisfactoria