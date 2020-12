El 90% de las declaraciones se dan por casos por delitos de abuso sexual y el 10% restante es por maltrato, amenazas y lesiones Crédito: Ministerio Público Tutelar

Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), se realizaron 168 entrevistas a niñas, niños y adolescentes en la Sala Especializada y en 121 de ellas, durante los momentos previos y posteriores, participaron Titán y Brownie, los perros de terapia de asistencia judicial con los que cuentan en el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad (MPT).

Esta metodología se aplica desde hace más de un año allí, durante las declaraciones en que niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de delitos. El 90% se trata de casos por delitos de abuso sexual y el 10% restante es por maltrato, amenazas y lesiones.

Durante el ASPO, de los 168 menores entrevistados por el Equipo Técnico Infanto-Juvenil del MPT, 130 fueron niñas, lo que representó un 77,4% y 38 fueron niños, es decir, un 22,6%. Las edades oscilaron entre los cinco y los 17 años.

Titán fue el primero en incorporarse al equipo del Ministerio Público Tutelar, en octubre del año pasado

La asesora general tutelar Yael Bendel expresó, sobre el accionar de Brownie y Titán: "La presencia de ellos es clave, ya que cuando los chicos llegan al MPT suelen estar con miedos, nerviosos, angustiados, y al encontrarse con Titán y Brownie interactúan y se genera un vínculo que contribuye a que puedan distenderse y transitar ese momento en el que tienen que relatar los hechos de violencia de los que han sido víctimas con menos angustia".

En octubre del año pasado, el MPT fue el primer organismo del país en incorporar a Titán, un Golden Retriever que conformó el Programa de Perros de Asistencia Judicial. Debido a la aceptación y a la gran demanda de dicho servicio, durante el ASPO se incorporó a Brownie, de la raza Australian Labradoodle. El pelaje de este último es hipoalergénico, lo que le permite asistir a aquellos menores alérgicos, y su estructura es chica, lo que propicia un mejor vínculo con los más pequeños.

"Representó un cambio radical, a los tres meses ya lo fijamos para que se quede. No me gusta romantizar, porque esa entrevista no deja de ser un momento difícil, pero el perro baja el nivel de angustia y nerviosismo", explicaba para LA NACION Bendel en julio, cuando Titán, desde octubre hasta ese momento, ya contaba con 120 asistencias.

Carlos Agudo, el entrenador de ambos, también dialogó con LA NACION en ese momento en que Brownie se incorporaba al equipo. "Recibo a los niños junto a ellos y el psicólogo o psicóloga que va a tomar la entrevista, y se realiza una etapa previa de juego o relajación, depende de lo que el menor necesite, para romper el hielo. Después los esperamos y los recibimos cuando terminan su declaración. Volvemos a trabajar ese relato traumático junto al perro, cuando los niños salen", explicaba.

Para este tipo de tareas se seleccionan perros con "carácter equilibrado". La educación y el adiestramiento es cognitivo-emocional y se trabaja con felicitaciones y premios.

El pelaje de Brownie -que se incorporó al equipo en julio- es hipoalergénico, lo que le permite asistir a aquellos menores alérgicos, y su estructura es chica, lo que propicia un mejor vínculo con los más pequeños Crédito: Prensa MPT

El MPT recibe también solicitudes para intervenir en evaluaciones en controles de legalidad, violencia familiar, régimen de comunicación y revinculaciones familiares. Como sostienen desde la entidad, "las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados en todo proceso judicial en el que estén involucrados y, también, a participar en la determinación de su interés superior para el cumplimiento de sus derechos".

La Sala Especializada

La Sala Especializada, conocida como Cámara Gesell, se inauguró allí hace más de dos años y cumple con las normas establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y con las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos. Espacialmente está distribuida en dos pisos. En el piso 12 se encuentra la Sala de Entrevistas y en el piso 10, la Sala de Observación, equipada con el sistema integrado de grabación y audio. Desde allí, los funcionarios judiciales, como así también las partes involucradas en el proceso, pueden presenciar la entrevista realizada por el circuito cerrado de TV y audio.

Este dispositivo posee un sistema de circuito cerrado de televisión, seguimiento remoto y tecnología que posibilita un registro fiel de la conversación. Las entrevistas son realizadas por psicólogos especializados, para que niñas, niños y adolescentes puedan dar su testimonio por única vez.

