Los salarios registrados le ganaron a la inflación en junio; Rosario Central fue eliminado de la Libertadores

En junio, la economía creció 0,8% mensual y 2,7% interanual . Según los datos publicados por el Indec, la actividad acumuló una mejora de 1,9% en los primeros seis meses del año. La minería, el agro y la pesca impulsaron el resultado.

Según los datos publicados por el Indec, la actividad acumuló una mejora de 1,9% en los primeros seis meses del año. La minería, el agro y la pesca impulsaron el resultado. Los salarios registrados le ganaron a la inflación en junio, pero siguen rezagados en el año . Los salarios del sector formal tuvieron un alza de 2,4% mensual (1,9% los privados y 3,4% los públicos), unos 0,5 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, el salario registrado suma 29,7% en los últimos doce meses y la inflación tuvo un avance de 33,5% en un año.

Los salarios del sector formal tuvieron un alza de 2,4% mensual (1,9% los privados y 3,4% los públicos), unos 0,5 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, el salario registrado suma 29,7% en los últimos doce meses y la inflación tuvo un avance de 33,5% en un año. Javier Milei va a hablar ante empresarios en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. El mandatario viaja a Santa Fe para cerrar el acto por el 142.º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Es el segundo foro económico que encabeza el presidente esta semana, y se espera que en su discurso vuelva a defender el rumbo de la gestión.

El mandatario viaja a Santa Fe para cerrar el acto por el 142.º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Es el segundo foro económico que encabeza el presidente esta semana, y se espera que en su discurso vuelva a defender el rumbo de la gestión. Irán repudió la ofensiva económica de Trump y amenazó con usar armas más destructivas si hay un nuevo conflicto . La Guardia Revolucionaria aseguró que va a desplegar un armamento con mayor precisión que en enfrentamientos anteriores. Fue después de que Trump anunciara lo que definió como la “operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país”.

La Guardia Revolucionaria aseguró que va a desplegar un armamento con mayor precisión que en enfrentamientos anteriores. Fue después de que Trump anunciara lo que definió como la “operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país”. Rosario Central quedó eliminado de la Libertadores. Perdió 1 a 0 contra Corinthians en San Pablo en los octavos de final del torneo y volvió a quedar en el camino. “Es un momento duro porque mi sueño era otro. Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”, dijo después de la derrota Ángel Di María, que de esta manera dejó la puerta abierta a su retiro.

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