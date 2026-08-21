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Los salarios registrados le ganaron a la inflación en junio; Rosario Central fue eliminado de la Libertadores
Además, en junio, la economía creció 0,8% mensual y 2,7% interanual; Javier Milei va a hablar ante empresarios en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario; Irán repudió la ofensiva económica de Trump y amenazó con usar armas más destructivas si hay un nuevo conflicto. Estas son las noticias de la mañana del viernes 21 de agosto de 2026
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LA NACION
- En junio, la economía creció 0,8% mensual y 2,7% interanual. Según los datos publicados por el Indec, la actividad acumuló una mejora de 1,9% en los primeros seis meses del año. La minería, el agro y la pesca impulsaron el resultado.
- Los salarios registrados le ganaron a la inflación en junio, pero siguen rezagados en el año. Los salarios del sector formal tuvieron un alza de 2,4% mensual (1,9% los privados y 3,4% los públicos), unos 0,5 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, el salario registrado suma 29,7% en los últimos doce meses y la inflación tuvo un avance de 33,5% en un año.
- Javier Milei va a hablar ante empresarios en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. El mandatario viaja a Santa Fe para cerrar el acto por el 142.º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Es el segundo foro económico que encabeza el presidente esta semana, y se espera que en su discurso vuelva a defender el rumbo de la gestión.
- Irán repudió la ofensiva económica de Trump y amenazó con usar armas más destructivas si hay un nuevo conflicto. La Guardia Revolucionaria aseguró que va a desplegar un armamento con mayor precisión que en enfrentamientos anteriores. Fue después de que Trump anunciara lo que definió como la “operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país”.
- Rosario Central quedó eliminado de la Libertadores. Perdió 1 a 0 contra Corinthians en San Pablo en los octavos de final del torneo y volvió a quedar en el camino. “Es un momento duro porque mi sueño era otro. Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”, dijo después de la derrota Ángel Di María, que de esta manera dejó la puerta abierta a su retiro.
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