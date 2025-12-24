Los secretos para comer rico y no subir de peso después de las fiestas: “Es la mejor fórmula”

En la víspera de Navidad y Año Nuevo, María José Amiunes visitó los estudios de LN+, donde compartió una serie de tips para comer de forma saludable en las celebraciones de fin de año
- 3 minutos de lectura'
Navidad y Año Nuevo son dos momentos para celebrar y reflexionar. También para comer y beber. La nutricionista María José Amiunes visitó los estudios de LN+, donde develó los diez consejos más importantes para no engordar en las fiestas de fin de año. Uno por uno, descubrí cuáles son.
1. No extender las fechas. “Algo que me parece clave, es que las fiestas sean únicamente 24 y 25, 31 y 1°“, manifestó la experta.
2. Picar algo es fundamental. En palabras de la nutricionista, “comer bien durante todo el día es muy importante”.
3. Las cantidades. “El tamaño de las porciones influyen muchísimo. Lo mejor es llenar mucho y una sola vez el plato”, sugirió Amiunes.
4. La velocidad. En su análisis, la médica sostuvo que “comer lento hace la diferencia”.
5. El asadito de fin de año. Para quienes encienden la parrilla también hubo un consejo: “Que haya proteína en la mesa de las fiestas es importante. Entonces está bueno aprovechar y poner unas verduras, papas envueltas en aluminio o morrones rellenos”.
6. Equilibrio. Al momento de resaltar este consejo, la nutricionista hizo referencia a un clásico: “El mejor ejemplo de esto es el vitel toné: si vamos a comer eso, es bueno hacerlo con y sin pan. Uno y uno”.
7. Frutas y verduras. Aumentar el consumo de estos alimentos, que son los que más necesitamos en esta época, puede ser crucial.
8. Los niños, a la cocina. Las celebraciones de fin de año representan una gran oportunidad para que los más chicos sepan de la existencia de opciones saludables.
9. La triple Z. En palabras de la especialista, “si te sentís hinchado o descompuesto y con dolor de cabeza, la mejor fórmula es comer zanahoria, zapallito y zapallo”.
10. 3x1. “Si vamos a consumir bebidas etílicas, lo mejor es, por cada copa de alcohol, tres de agua”.
Recetas prácticas y saludables
En su visita a LN+, además de compartir los diez consejos para evitar subir de peso, Amiunes compartió algunas fórmulas sencillas y al alcance de todos, para crear opciones de alimentación saludable.
Entre ellas se destacaron:
