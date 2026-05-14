Festival del Alfajor 2026: el mapa completo para disfrutar de la golosina nacional a 30 km de la Ciudad

Durante el sábado 16 y domingo 17 de mayo se realizará en Berazategui la primera Fiesta del Alfajor. Este evento con entrada libre y gratuita promete celebrar la golosina argentina tradicional por excelencia y en cada puesto se ofrecerá a quienes se acerquen una amplia variedad de marcas, tanto artesanales como industriales.

Mediante la gestión municipal, tendrá lugar esta fiesta en el Centro de Actividades Roberto De Vincenzo, predio que se ubica en la calle 148 y 18, a tan solo 30 kilómetros de distancia de la Ciudad de Buenos Aires.

Cronograma de la FIesta del Alfajor en Berzategui: Sábado (Fuente: Instagram/@km.alfajorargentino)

El horario previsto para la apertura es a las 12 h y se extenderá hasta las 22 ambos días. La propuesta no solo invita a conocer a productores de todo el país, sino que habrá bandas en vivo, masterclass de diferentes maestros alfajoreros, una cata con influencers y una clase para hacer tu propia golosina.

Este evento llega luego del Festival del Alfajor Regional en San Antonio de Areco, que se llevó a cabo entre el 2 y el 3 de mayo, y también el de Lobos. Asimismo, este mes se lo considera como uno de los representativos para la golosina argentina, ya que en diferentes puntos de Buenos Aires se emprendieron ferias gastronómicas para honrarla.

Cronograma de la FIesta del Alfajor en Berzategui: Domingo (Fuente: Instagram/@km.alfajorargentino

Desde Kilómetro del Alfajor Argentino indicaron sobre el festival en Berazategui: “Este año llegan nuevas propuestas que van a dar que hablar: el esperado ‘Laboratorio del Alfajor’, una experiencia sensorial totalmente nueva donde vas a descubrir combinaciones, masas, rellenos y secretos que te van a sorprender. Y la oportunidad de armar tu alfajor gratis”.

Cómo llegar desde la ciudad de Buenos Aires

No te pierdas la Fiesta del Alfajor. Si vivís en el Distrito Federal, podés acercarte al Centro de Actividades Roberto De Vincenzo de forma fácil; para ello tomá la Autopista Buenos Aires - La Plata y hasta la bajada de Berazategui que conecta con la avenida 14. Seguí derecho por esa vía hasta la diagonal Lisandro de la Torre y luego descendé cuatro cuadras hasta el predio. Otra opción es el tren Roca, que tiene la estación homónima a esa ciudad bonaerense a pocos metros.