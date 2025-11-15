Los tres videos más impactantes de la explosión en el polo industrial de Ezeiza

Una potente explosión sacudió este viernes por la noche al parque industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, y desató una alarma generalizada entre las personas que viven en la zona. El estallido generó una onda expansiva que se sintió a gran distancia y derivó en un incendio de enorme magnitud, con más de veinte dotaciones de bomberos trabajando durante toda la madrugada para intentar controlar las llamas. Al menos cinco plantas resultaron afectadas y, según los primeros reportes, se contabilizaron 24 heridos. En medio de la conmoción, comenzaron a circular videos impactantes que muestran el momento exacto del estallido.

Según explicaron fuentes locales, el incendio comenzó poco después de las 21 en el Polígono de Spegazzini, un sector industrial abierto donde operan varias petroquímicas y que no cuenta con un perímetro cerrado. Este predio se encuentra del otro lado de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, frente al Polo Industrial —un complejo privado administrado por Alberdi Desarrollos, la firma creada por Martín Rappallini, actual presidente de la UIA—. “El incendio es en el Polígono, no en el Polo. Uno es abierto y el otro cerrado; están separados por la autopista, las colectoras y varios metros de distancia”, explicaron a LA NACION fuentes industriales de la zona.

Las cámaras de vecinos registraron el momento exacto del estallido

Las imágenes que comenzaron a circular tras el incidente son realmente impactantes y permiten dimensionar la magnitud de lo ocurrido. En uno de los videos, registrado desde una calle cercana, se observa el incendio desatado a pocos metros: un foco de fuego inmenso que ilumina por completo la zona y se ve con una intensidad sorprendente.

Otra de las filmaciones muestra el momento exacto de la explosión, con una llamarada que se eleva de golpe y genera un estruendo que deja sin palabras a quienes filmaron.

Tres clips permiten ver la magnitud del incendio y la onda expansiva

En la tercera grabación, las cámaras muestran la misma explosión registrada desde otro ángulo, lo que permite apreciar con mayor claridad la dimensión del estallido y suma aún más tensión a la secuencia.