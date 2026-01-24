Los tumores que podrían guardar el secreto de por qué aumentan los casos de cáncer de intestino en jóvenes

Muestras de cáncer de intestino, almacenadas desde hace cerca de un siglo, serán analizadas para intentar resolver el misterioso aumento de la enfermedad en personas jóvenes. A pesar de que la mayoría de los cánceres de intestino todavía se detectan en adultos mayores, en todo el mundo se observó un aumento en pacientes más jóvenes.

En Reino Unido, por ejemplo, las tasas de cáncer de intestino aumentaron un 75% en menores de 24 años desde principios de la década de 1990, pero los científicos desconocen el motivo.

El sótano del Hospital Nacional del Intestino St. Mark’s alberga una colección única de decenas de miles de muestras de cáncer archivadas. Estas muestras están siendo sometidas a un análisis científico avanzado para comprender la causa de cada cáncer y los cambios que ocurrieron a lo largo de las décadas.

“¿Por qué a mí?”

Holly, de 27 años, forma parte del creciente número de jóvenes que padecen la enfermedad. Su hinchazón y pérdida de peso se atribuyeron inicialmente al síndrome del intestino irritable, hasta que enfermó tanto que terminó en urgencias.

A la joven actriz le diagnosticaron cáncer de intestino avanzado y necesitó un tratamiento intensivo cuando tenía tan solo 23 años. La intensa quimioterapia, dice, “me afectó de maneras que nunca imaginé. Lo más difícil fue simplemente aceptar que... la vida no sería la misma”.

Los archivos del sótano de St Mark's contienen una muestra de cada cáncer de intestino extirpado allí BBC News

Ahora vive con una estoma (una abertura artificial creada quirúrgicamente desde el cuerpo hacia afuera para permitir el paso de orina y heces) y necesita controles regulares.

Holly lleva más de tres años sin cáncer y está planeando su boda, pero dice que hay días en que, por haber recibido un diagnóstico tan joven, solo puede gritar y llorar. “Todo parece muy injusto y pienso: ‘¿Por qué a mí?’”.

Las muestras se almacenan en cera para su preservación BBC News

Recurso “único”

La ciencia tampoco tiene una respuesta clara. Se sugirieron factores como la obesidad, los alimentos ultraprocesados, los antibióticos, el microbioma, la contaminación atmosférica y los microplásticos.

“El cáncer de intestino en personas menores de 50 años está aumentando en todo el mundo, incluido Reino Unido, y se está convirtiendo en un problema cada vez más grave”, afirmó el profesor Kevin Monahan, gastroenterólogo consultor del hospital St Mark’s. “Necesitamos desarrollar métodos para prevenir estos cánceres de forma eficaz”, añadió.

El profesor Kevin Monahan es especialista en gastroenterología en el hospital St Mark's

Monahan comenta que los archivos contienen muestras de todos los pacientes con cáncer de intestino tratados en el hospital, lo que lo convierte en un “recurso único, probablemente en todo el mundo” para descubrir las causas en jóvenes. Los cánceres de intestino y las bacterias intestinales que los acompañan se conservaron en parafina.

Actualmente, se están enviando al Instituto de Investigación del Cáncer (ICR) para un análisis molecular detallado, algo que solo recientemente fue posible. Las diferentes causas del cáncer dejan diferentes marcas o firmas en el ADN de las células que se volvieron cancerosas. El seguimiento de la frecuencia de diferentes firmas a lo largo del tiempo indicaría la causa probable del cáncer en jóvenes.

El profesor Trevor Graham, del Instituto de Investigación del Cáncer, analizará las muestras de cáncer de intestino

El profesor Trevor Graham, del ICR, afirmó: “Nuestra principal idea es que existe un tipo particular de E. coli que habita en los intestinos de los jóvenes hoy en día y que no existía en el pasado”. Se cree que estas bacterias liberan toxinas que dañan el ADN del tejido intestinal, volviéndolo canceroso. Sin embargo, cabe preguntarse por qué estas bacterias son más comunes ahora.

“Si estas bacterias, supuestamente dañinas, están causando este aumento, deberíamos observar cómo la marca de estas bacterias, el daño, era poco común en el pasado y se vuelve cada vez más común a medida que avanzamos hacia la actualidad... también podemos probar otras ideas”, señaló Graham. Pero sea cual sea la causa de este aumento, dijo que los archivos son un “verdadero tesoro”. “Creo que la respuesta podría estar en esta sala”, afirmó el experto.

*Por James Gallagher