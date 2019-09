Laureana Fuentes SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de septiembre de 2019 • 16:30

VILLA TRAFUL.- La advertencia sobre una posible ola gigante que podría emerger del Lago Traful y arrasar a este pintoresco pueblo de la Patagonia argentina donde residen poco más de 700 habitantes, generó al principio un gran impacto en los hogares sureños. Pero con el pasar de los días, la sensación se transformó en escepticismo y hasta en un poco de bronca.

El gran temor en estas horas es que el impacto sea negativo para la temporada de verano. "Son puras mentiras", dicen antiguos pobladores. Otros minimizan la versión del inminente tsunami, lo toman más relajados y adelantan que hasta se está haciendo en la villa una cerveza artesanal con ese nombre.

Un paraíso natural supuestamente amenazado Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

Las calles de ripio que recorren las 620 hectáreas del pueblo, al sur de la provincia de Neuquén, todavía se ven desoladas. El viento sopla, las neviscas persisten y escasos turistas pasan por el sitio para sacar alguna postal del imponente lago y las montañas que lo rodean para luego continuar viaje hacia destinos de nieve cercanos como San Martín de los Andes, Bariloche o Villa La Angostura. La noticia de una supuesta ola que alcanzaría los 100 metros en cualquier momento, lejos de generar paranoia o temor, se convirtió en un tema habitual de conversación del que todos opinan y sacan sus propias conclusiones.

Jorge Olate hace más de 40 años que vive en Traful y mientras atiende su autoservicio asegura en diálogo con LA NACION: "Son puras mentiras, alguno que quiere robar algo, están manipulando a la gente, debe ser para que les manden plata". Se suman a la conversación otros dos pobladores oriundos de la zona, Luis Cornelio, un constructor de 52 años, y Antonio Dimitrovich, un jubilado de 76. Ambos se ríen, bromean y aseguran que nada de lo que se dice es cierto. "Eso siempre estuvo ahí, desde el terremoto del 62", explican. Y aseguran que "hay intereses generados". Las noticia, más que preocupación, les generó enojo.

Blanca Paichil confía en lo que Dios disponga Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

Blanca Paichil, nacida en Villa Traful hace 58 años, es encargada de la administración de un complejo de cabañas en el pueblo. "Nosotros nunca supimos nada, yo soy muy creyente, Dios formó la naturaleza y va a ser como él quiere, miedo no tengo, el primer día nos dio un poco de cosa, pero ahora pienso que lo importante es que traigan gente para estudiar, prevenir y ver qué es lo que pasa", afirma junto a su telar mientras espera a una pareja de turistas. Los colectivos sólo traen gente de jueves a domingos en esta época del año.

Según Fernando Sciaroni, uno de los dos prestadores turísticos que ofrece el servicio de lanchas para conocer el Bosque Sumergido en Villa Traful, el movimiento que se produce en la zona "no es algo nuevo, esto se está desplazando hace más de 20 mil años, se fracturó y se va metiendo para adentro del lago, pero es una locura pensar en un tsunami que genere una ola de 100 metros, se tendría que caer toda la cordillera". Residente en la villa desde hace 14 años, 'El Rasta' -como lo conocen todos en la zona - dice que la noticia "generó más pánico al turista que a los pobladores".

Jorge Olate, Luis Cornelio y Antonio Dimitrovich discuten sobre el tsunami Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

Según el geólogo Andrés Folguera, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director de una tesis en la que se estudia el comportamiento de toda la zona donde hoy se encuentra el Bosque Sumergido, sobre la costa norte del Lago Traful, la posibilidad de un tsunami "no es un mito ni una locura". De acuerdo a los monitoreos de la tesis elaborada por uno de sus alumnos, la ladera de la montaña se habría movido unos ocho metros en las últimas dos décadas.

Algunas dudas

Alejandra Tejedo, Directora de Geología Ambiental y Aplicada del Segemar (Servicio Geológico Minero Argentino), el organismo oficial que ahora tomará intervención en el área para clarificar la información difundida, admite que ellos ya estaban al tanto del comportamiento de la ladera en cuestión y el hundimiento del bosque dentro del lago Traful. Aclara que "hay algunas dudas" sobre el estudio avalado por Folguera y afirma que para que una ola de casi 100 metros se generara "deberían presentarse otros factores que en este momento no se están dando".

Por lo pronto, y sin tanta urgencia, el organismo enviará un grupo de tres geólogos a la zona para hacer un trabajo de campo, tomar muestras y verificar a través de un simulador (con un software específico) cuáles serían las consecuencias reales si se desprendiera la placa o se moviera más rápido de lo esperado. A su vez, determinarán qué tipo de monitoreo se puede activar.

Un muelle sobre el Lago Traful Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

Para Diego Canestraci, intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, al cual pertenece el lago Traful y la zona en cuestión, "es poco exacto" hablar de una ola gigante y descarta que la noticia haya generado alarma. La institución confirmó que hubo permisos de investigación hace algunos años aunque no existió una comunicación formal sobre las conclusiones del estudio realizado.

"Los especialistas de la zona nos informaron que no hay amenaza inminente, eso no quiere decir que no se pueda estudiar mejor y definir cuál es el riesgo real". Como referente del área, informa que "desde el punto de vista geológico toda la Cordillera de los Andes, por el pasado volcánico y la lógica de choque de placas, es una zona activa, esto no es un hecho aislado".

El impulsor

Néstro Grees se ríe del tsunami Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

Néstor Grees -más conocido como 'El Ruso' en Villa Traful- es el otro prestador turístico de lanchas y es quien asegura haber sido quien motivó a Folguera para que realizara el estudio en la zona, luego de una visita que hizo el geólogo de la UBA en 2009. En diálogo con LA NACION minimiza la versión del tsunami, bromea con 'la gran ola' y asegura que lo que sucede con el Bosque Sumergido "es el fenómeno más extraordinario de la Patagonia". Algunos vecinos lo señalan como "responsable" del impacto que tomó la noticia, pero de acuerdo a su visión "es al contrario, es buena publicidad" para que la gente conozca el lugar y la ciudad logre en octubre de 2020 ser la sede de un congreso con más de 800 estudiantes de Geología.

Para Grees, el Estado es el que "ha hecho oídos sordos a esta investigación". Consultado sobre el tema, Nicolás Lagos, a cargo de la Comisión de Fomento de Villa Traful, dice que "lo más llamativo es que nunca se llevó la tesis a las autoridades". Si bien como muchos de los vecinos descree de la posible ola gigante, admite que "hay preocupación" y que además de avanzar en el pedido de un informe geológico se envió una nota formal a la UBA pidiendo el aval al doctor Folguera y sus dichos.

"Yo nací acá y no me consta si el bosque se mueve o no, pero si es necesario habrá que repensar el protocolo de evacuación y la misma planificación de la ciudad", afirma mate de por medio. Y concluye: "Hoy para el turismo es un problema, por el momento el impacto es negativo, los prestadores se acercaron al municipio preocupados por esto; creo que fue una irresponsabilidad la forma en que se comunicó".