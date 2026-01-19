“Respuesta parcial a estímulos”: se conoció un nuevo parte médico del chico que se accidentó en Pinamar

MAR DEL PLATA.- Una leve, pero alentadora mejoría surge del parte médico sobre la evolución de Bastián, que hace una semana sufrió gravísimas lesiones en un choque de vehículos 4x4 en las dunas de Pinamar y permanece internado en terapia intensiva del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de esta ciudad.

El reporte difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirma que el paciente, de ocho años, continúa “en estado grave, clínica y hemodinámicamente estable y con asistencia mecánica respiratoria.

“En las últimas 24 horas presentó respuesta parcial a estímulos y se le retiró el sensor de presión intracraneal”, se remarcó como el primer avance y, al mismo tiempo, también muy positivo. En las últimas 12 horas se suspendieron sedantes más profundos “con el objetivo de comenzar un proceso gradual para reducir la asistencia respiratoria y así evaluar su capacidad para respirar con menor soporte, siempre de manera progresiva y controlada”.

El dato es muy alentador para el equipo profesional que aquí lo atiende desde el jueves pasado, cuando llegó en vuelo sanitario desde el Hospital Municipal de Pinamar. Y, por supuesto, para la familia de los padres, que lo acompañan desde entonces y están asistidos por miembros de la Red Provincial de Salud Mental.

Bastián afrontó dos cirugías abdominales durante la atención que recibió en Pinamar y una tercera en el Hiemi, para completar ese frente de lesiones graves. Aquí también se lo había ingresado a quirófano por otro foco de gravedad: la tomografía que se le realizó a poco de llegar detectó múltiples fracturas de cráneo, producto del golpe durante aquel choque. Aquel jueves por la noche le colocaron la válvula intracraneal que en las últimas horas le acaban de retirar, lo que es indicio de mejoría en esa afección.

Desde que ingresó a este hospital es este el primer parte que deja en claro algún avance claro en el cuadro de salud de Bastian. Desde entonces, los médicos habían sido muy cautos ya que, como también se remarcó hoy, su estado de salud es “grave” cuando se cumple una semana de aquel incidente en La Frontera.

El niño viajaba en un vehículo UTV, junto a otras cuatro personas, entre ellas su padre, que lo llevaba sobre su falda y sin cinturón de seguridad, según trascendió de la investigación judicial. Chocaron en La Frontera con una camioneta Amarok. Otros dos niños resultaron con heridas de menor gravedad y también fueron atendidos en el Hiemi, donde ya recibieron el alta médica.

Como consecuencia de este caso se abrió una causa que lleva adelante el fiscal Sergio García. Imputó a ambos conductores y también a Maximiliano Jerez, padre de Bastian. Todos afrontan cargos por lesiones culposas agravadas.

Se espera que en las próximas horas se concrete el viaje de Jerez a Pinamar para afrontar la declaración indagatoria y dar su versión de lo ocurrido en aquel incidente, el pasado lunes por la tarde. Se confirmó que su abogado defensor será Matías Morla.