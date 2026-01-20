“Fuera de la capacidad de combate”: se reactivaron varios focos de incendio en Epuyén y el hongo de humo encendió alertas

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A dos semanas del inicio del incendio en Puerto Patriada, Chubut, hoy se reactivaron varios focos en Epuyén y alrededores. Los pobladores de la Comarca Andina volvieron a estar en alerta mientras un hongo de humo gigantesco se erigió sobre la zona.

La masiva columna de humo y ceniza se observó hoy desde distintos puntos y responde a la fuerte actividad del fuego en el valle del arroyo Marcelo o Planicie, un cañadón que corre entre el cerro Epuyén y el cerro Pilche.

También se reactivaron varios focos en cercanías de Puerto Bonito, sobre el lago Epuyén, y en El Pedregoso, entre el cerro Pirque y la ruta 40. Las brigadas mantienen desde hace días los trabajos en Bahía Las Percas, Bahía El Desafío y La Condorera.

Esos focos permanecían con poca actividad, pero las altas temperaturas de hoy –superaron los 32ºC– generaron un recrudecimiento del fuego. También se reactivó un foco en el cerro Coihue, en la plantación de pinos Knobel, en cercanías del arroyo Las Minas y de la ruta 70, que conduce hacia El Maitén.

Otra vez el incendio generó temor en la comarca andina Gentileza

A causa de la nube de humo y la permanente caída de ceniza en los alrededores de Epuyén, decenas de pobladores vuelven a considerar autoevacuarse, especialmente las familias con niños y personas con dificultades respiratorias. Para mañana se esperan temperaturas máximas de 31ºC, con ráfagas de hasta 50 km/h.

“El cerro Epuyén conservaba uno de los últimos faldeos con vegetación nativa que no se había quemado desde antes del gran incendio de 1987. Ese hermoso valle de lengas, coihues y cipreses del arroyo Planicie alberga mucha fauna. El incendio actual sigue con múltiples focos activos y las condiciones climáticas críticas de hoy favorecen su comportamiento extremo, fuera de la capacidad de combate”, señaló el biólogo Javier Grosfeld.

Si bien las autoridades informaron que el incendio iniciado hace 15 días en Puerto Patriada se encuentra contenido desde el miércoles pasado, anoche advirtieron que “las condiciones de peligro se incrementarán drásticamente en toda la jurisdicción del Servicio Provincial de Manejo del Fuego”. Sumaron que los sectores se mantienen bajo observación, con recorridos y trabajos de liquidación de puntos calientes. Actualmente, 252 personas combaten el fuego que lleva arrasadas más de 15.000 hectáreas. A eso se suman los vecinos autoconvocados que realizan guardia de cenizas y también combaten diversos focos.

Brigadistas de todo el país trabajan en la zona de Bahía El Desafío, en el lago Epuyén EGMfotos/Bernardino Avila

Muchos de los brigadistas que trabajaban en Epuyén fueron trasladados para combatir el incendio que se mantiene activo en el Parque Nacional Los Alerces. “El comportamiento errático del fuego obliga a replantear permanentemente las estrategias para cada sector, en base a las cambiantes condiciones meteorológicas y del terreno irregular por el que avanzan las llamas, representando un desafío adicional para la asignación de recursos en cada jornada”, señalaron desde el área protegida.

Allí, más de 250 personas combaten el incendio que afecta el Brazo Sur del Lago Menéndez y las zonas de Lago Verde y Lago Rivadavia. Si bien hay más de diez medios aéreos disponibles, tanto para operar con agua como para el transporte de personal, su utilización se encuentra limitada por los bancos de humo que se posicionan sobre lagos y cañadones,y que impiden la visibilidad necesaria para que los pilotos puedan realizar las descargas de agua sobre los focos activos.