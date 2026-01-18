Nuevo parte médico: cómo sigue Bastián, el niño de 8 años que quedó en estado crítico al chocar un UTV y una 4x4 en Pinamar

MAR DEL PLATA.– Se mantuvo sin cambios durante las últimas 24 horas el estado de salud de Bastián, el niño de 8 años que permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi), donde se recupera de lesiones gravísimas sufridas el pasado lunes cuando viajaba en un vehículo tipo UTV que chocó contra una camioneta en el parador La Frontera, en Pinamar.

El parte difundido este domingo por el Ministerio de Salud bonaerense, del cual depende el establecimiento sanitario donde actualmente se lo atiende, suma apenas un párrafo para confirmar que no se han registrado cambios en su cuadro clínico respecto del informe difundido el día anterior, cuando se detalló que el menor “permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas”.

Entonces también se aclaró que mantienen al menor “en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica” y también se dejaba constancia que en la medida que se adviertan indicios de evolución se avanzaría con un “gradual y progresivo” descenso de sedantes.

Esta situación de estabilidad se entiende, según fuentes médicas, como un paso natural en el proceso de recuperación que afronta el niño que en principio debió afrontar dos cirugías abdominales por daños en órganos internos, ambas realizadas en el Hospital Municipal de Pinamar, donde lo atendieron y permaneció internado hasta su traslado en vuelo sanitario a Mar del Plata.

La llegada de Bastián al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata Mauro V. Rizzi

A poco de llegar al Hiemi se complementaron estudios, entre ellos una tomografía que además le constató múltiples fracturas de cráneo producto del golpe que sufrió en el choque, cuando viajaba sostenido por su papá y sin cinturón de seguridad, según trascendió.

Los profesionales decidieron, como primera medida, llevarlo a quirófano y colocarle en la cabeza una válvula que mide la presión intracraneal para monitorear el proceso de inflamación.

Al día siguiente, viernes por la mañana, volvió a ser operado, en esta oportunidad para completar la intervención que apuntó a recomponer su hígado y otros órganos lesionados.

El Hiemi es el único hospital de alta complejidad de la región y hay plena confianza en la capacidad del equipo de profesionales que está asistiendo a Bastián, que mantiene un cuadro clínico todavía delicado.

Por delante, explicaron fuentes del ámbito médico, queda monitorear al paciente y trabajar en función de claros indicios de mejoría. En ese caso correspondería reducir de manera gradual la intervención con medicaciones, advertir recuperación de sus órganos y confiar en su funcionamiento. Recién entonces se podría retirar el respirador mecánico que lo asiste en la actualidad.

Investigación y medidas municipales

A la par avanza la investigación judicial del caso, a cargo del fiscal Sergio García, de Pinamar, que está sumando distintas medidas y espera por la declaración del padre del menor, Maximiliano Jerez, imputado por el delito de lesiones culposas agravadas al igual que los conductores de ambos vehículos.

Estos últimos no solo afrontan cargos por las consecuencias que sufrió Bastián, sino también por las lesiones de otros dos menores. Ambos debieron ser derivados al Hiemi, en aquel caso directamente desde La Frontera a Mar del Plata. Los dos se recuperaron y ya fueron dados de alta.

La Municipalidad de Pinamar endureció el régimen sancionatorio para la circulación indebida de cuatriciclos, motocicletas, UTV, camionetas y otros vehículos motorizados en zonas no habilitadas del distrito, en particular en el sector conocido como La Frontera. Marcelo Aguilar - LA NACION

En tanto, la Municipalidad de Pinamar dictó un decreto que endurece de manera significativa el régimen sancionatorio para la circulación indebida de cuatriciclos, motocicletas, UTV, camionetas y otros vehículos motorizados en zonas no habilitadas del distrito, en particular en el sector conocido como La Frontera.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 0104/2026, firmado por el intendente Juan Ibarguren y el secretario de Gobierno, Francisco Montes, y reglamenta la Ordenanza Municipal 4794/16 con el objetivo de reforzar los controles, desalentar conductas riesgosas y reducir la siniestralidad en áreas no autorizadas para el tránsito motorizado.

El texto establece multas que van de 8.500 a 25.000 módulos, una unidad de cálculo municipal cuyo valor se actualiza periódicamente, lo que equivale —según estimaciones oficiales— a montos que pueden alcanzar hasta los $15 millones de pesos, de acuerdo con la gravedad de la infracción, el riesgo generado y la reincidencia del infractor.

Además, el decreto faculta a la autoridad de aplicación a disponer la retención preventiva y el secuestro del vehículo cuando la conducta observada implique un peligro cierto o potencial para la vida o la integridad física de las personas. La normativa también prevé la inhabilitación prolongada de licencias de conducir para quienes incurran en infracciones graves y la formulación de denuncias penales en los casos de ingreso indebido a propiedades privadas.

La disposición establece que todas las erogaciones y perjuicios que el Municipio deba afrontar como consecuencia directa o indirecta de infracciones de tránsito serán imputadas al responsable. Entre ellos se incluyen gastos vinculados con atención médica, internaciones, estudios, tratamientos, provisión de medicamentos, traslados sanitarios y operativos de emergencia, así como la utilización de recursos humanos y materiales del sistema de salud municipal y de áreas como Tránsito, Seguridad, Defensa Civil y Ambiente.

También se contempla el recupero de los daños ambientales ocasionados en playas, médanos, forestación, espacios naturales, vía pública y bienes municipales, además de tareas de limpieza, remoción, señalización, vallado y restauración que resulten necesarias tras un siniestro o una infracción.