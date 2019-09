Temen por un tsunami en uno de los paraísos escondidos de la Patagonia

Fuente: Archivo

Maximiliano Buss SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2019 • 00:23

Una ola gigante que emerja desde las profundidades y arrastre todo a su paso. La imagen, con algo de temor y mucho de mito cinematográfico, circula hace décadas por las calles y senderos de Villa Traful, una pequeña localidad turística de la provincia de Neuquén recostada sobre un lago.

Sin embargo, ahora la teoría de un posible tsunami en la zona cobra relevancia científica. "En un mes o en cien años, puede pasar en la costa del Lago Traful si nadie hace nada", dice el geólogo e investigador del Conicet Andrés Folguera.

Villa Traful está al borde del lago, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Viven ahí unas 400 personas, que aprovechan el movimiento turístico de la zona. Una de las principales atracciones es la vista del Bosque Sumergido, una parte de la montaña que en 1940 empezó a desplazarse hacia el fondo del lago.

Un informe laborado por un investigador del Conicet sostiene que una ladera de montaña se está desplazando hacia las profundidades del Lago Traful y eso podría provocar una gran ola Fuente: Archivo

Estudio

"Hicimos un monitoreo a lo largo de los últimos ocho años y notamos que la ladera se mueve de manera acelerada y podría producirse un desmoronamiento de esa pared con alto riesgo de que se produzca un tsunami", afirma Folguera a LA NACION.

El bloque es de tres kilómetros de ancho, 10 de largo y se desplaza unos ocho metros cada dos décadas. "Ese es un movimiento muy rápido. Y si en algún momento se desmorona, se podría generar un tsunami", insiste.

Andrés tiene 49 años y nació en Chile, pero vive en Buenos Aires desde los tres años. A Villa Traful llegó por primera vez en 2007, cuando paseaba por el sur junto a su familia. "El lago lo conocí gracias a un poblador dueño de lanchas que me llevó a recorrerlo. Me acuerdo que me comentó que las ramas de los árboles se hundían cada vez más. Así empezó todo", cuenta.

Luego de varios estudios, publicados recientemente en la revista científica Journal of South American Earth Sciences, determinaron que en 22 años, los árboles se hundieron unos ocho metros. "Muchos árboles que medían 15 metros quedaron debajo del agua", explica Folguera.

El Lago Traful está en un valle de cordones de fractura, como muchos de los lagos del sur que fueron esculpidos por los glaciares. "Los tsunamis en ese tipo de lagos son comunes y cuanto más profundos sean, más grande será la ola. Los tsunamis en los lagos son más grandes que los oceánicos", indica.

El Traful tiene unos 300 metros de profundidad, por lo que estiman que una ola puede llegar a tener hasta cien metros de altura, según el informe académico. Los investigadores realizaron cálculos empíricos para evaluar el riesgo de un potencial tsunami que, si se produjera, llegaría a la costa sur del lago.

"En el peor de los escenarios posibles, el tsunami podría generar una ola que arrase con la población, inunde los ríos y desborde los diques que están sobre el Río Limay", dice Andrés.

Cómo evitarlo

"Si yo fuera un poblador me preocuparía. Si yo fuese una autoridad competente me ocuparía", resume Folguera.

Según el investigador debería elaborarse un plan de evacuación masiva en caso de ser necesario, pero antes de eso, cree necesario instalar un centro de monitoreo en la zona.

El equipo de geólogos trabajando en el lugar

"El Estado tiene instituciones con los recursos necesarios para controlar el movimiento de las placas. No es necesario evacuar Traful de un día para el otro, pero no podemos descartar que se produzca una desestabilización repentina, un proceso catastrófico. Hay que considerar que los antecedentes de actividad sísmica en el área podrían acelerar este proceso", señala el geólogo.

"Muchos acá se ríen de eso"

La noticia del desplazamiento de la ladera empezó a circular entre los pobladores en 2010, después de la primera visita de los profesionales del Conicet. "En ese momento los viejos pobladores ya habían notado que las raíces de los arboles se abrían en dos o las rocas se agrietaban, pero lo veían como algo natural", cuenta Gabriela Canale, una vecina de Traful.

"Con el paso del tiempo empezaron a circular distintas versiones sobre un posible tsunami, muchas de ellas alimentadas por los nuevos vecinos de la villa. Pero nunca se notó miedo en la población. De hecho, muchos vecinos se ríen o bromean con la idea de una ola gigante", confiesa.

Gabriela, de 49 años, forma parte de un grupo de prestadores turísticos y guías que van a las escuelas, charlan con los vecinos e informan a los visitantes sobre los desplazamientos de rocas hacia el lago.

"Estamos trabajando en la conservación del bosque, pero al momento no pedimos al municipio más estudios sobre los movimientos de rocas. También aquí hay muchos que consideran que se trata de mala prensa. No sé. La verdad es que si viene un tsunami aún nadie nos dijo cómo, cuándo ni dónde ocurrirá", comenta.