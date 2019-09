Los verdaderos riesgos de fumar cigarrillos electrónicos y vaporizadores

Se han reportado casos de enfermedades relacionadas con vaporizadores en Estados Unidos Crédito: Steve Helber/AP/Shutterstock

Cuando el vaporizador se volvió mainstream hace más de una década, al principio se lo vendía como una alternativa más saludable que fumar cigarrillos, o una manera de dejar la nicotina de manera gradual. Pero en realidad, es mucho más complicado que eso.

El viernes 23 de agosto, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirmó la primera muerte de un brote de graves enfermedades pulmonares en personas que usan cigarrillos electrónicos o vaporizadores. Según el director del Centro, el Dr. Robert R. Redfield, esto refuerza los graves riesgos de salud asociados con los cigarrillos electrónicos, y subraya todo lo que aún no sabemos sobre ellos.

"Los vaporizadores exponen a sus usuarios a diferentes sustancias sobre cuyos posibles daños no tenemos información. Incluyendo los saborizadores, la nicotina, los cannabinoides, y los solventes", dijo Redfield en una declaración. El Centro trabaja con departamentos de salud estatales y locales y con la FDA [las siglas en inglés para la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos] para investigar las causas del brote actual.

Considerando que los vaporizadores son relativamente nuevos, y la larga historia de Estados Unidos con los cigarrillos y otros productos derivados del tabaco, hay mucho que todavía estamos descubriendo acerca de su impacto en el cuerpo, tanto a corto como a largo plazo. A continuación, lo que sabemos hasta ahora:

Introducción a los vaporizadores: historia y cómo funcionan

El primer cigarrillo electrónico fue patentado en 1965, y consistía en un dispositivo a batería que calentaba tabaco sin combustión. En 1986 se introdujo un producto parecido libre de humo, llamado The Flavor Cigarette, pero nunca despegó. El cigarrillo electrónico moderno tal como lo conocemos se desarrolló en China en 2003, y llegó a los Estados Unidos un par de años después.

Según el Instituto Nacional de Adicción a las Drogas, los "cigarrillos electrónicos" o "vane pens" describen sistemas de emisión de nicotina operados a batería que se activan cuando una persona aspira, vaporizando el líquido del cartucho. La persona luego inhala el aerosol o vapor resultante. Además de la nicotina, es posible aspirar otras sustancias, como tetrahidrocannabinol (THC), el químico de la marihuana.

Las primeras alarmas sobre los peligros de usar vaporizados y cigarrillos electrónicos

En 2008, la Organización Mundial de la Salud se declaró contra los vaporizadores, señalando que, al contrario de lo que algunos productores de cigarrillos electrónicos implican en sus publicidades, no es una terapia legítima para personas que buscan dejar de fumar. En ese momento, la OMS subrayó la escasez de investigaciones acerca de los efectos de los vapo, y sugirió que los fabricantes debían realizar estudios clínicos y análisis toxicológicos.

El año siguiente, la FDA testeó dos marcas populares de cigarrillos electrónicos -NJOY y Smoking Everywhere- y descubrió que exponían a los usuarios a ingredientes químicos dañinos, incluyendo glicol dietileno, un químico tóxico empleado en anticongelantes, y agentes cancerígenos, incluyendo nitrosaminas. Como resultado, la FDA lanzó una advertencia en 2009 acerca de los riesgos a la salud de los vaporizadores y, como la OMS, pedía que se hicieran estudios clínicos para determinar qué cigarrillos electrónicos eran más saludables.

Una alternativa a fumar, la primera acción de marketing de los vapo

La primera ola de estudios que vincularon los cigarrillos con el cáncer de pulmón se publicaron en los años 40 y 50, pero pasaron varias décadas hasta que las campañas de salud pública de escala nacional que advertían que "fumar es malo" fueran tomadas en serio. Junto con decirle a la gente no fumara, había que informarles que, si ya fumaban, debían dejar, y que había muchos productos para ayudarla a hacerlo. La FDA aprobó los chicles de nicotina como ayuda para dejar de fumar en 1984, y luego vino el parche de nicotina en 1991 pero ninguno de estos elementos imitaba la sensación física de sostener y fumar un cigarrillo. De modo que cuando los cigarrillos electrónicos llegaron al mercado a mediados de los 2000, fueron inmediatamente vendidos como una alternativa más saludable a fumar cigarrillos normales, y algo que podía ayudar a que la gente dejara de fumar.

Pero, como señala un artículo publicado en 2018 en Current Drug Safety , los vaporizadores fueron presentados como una alternativa -y una solución viable- sin ninguna prueba clínica acerca de su impacto a la salud a largo plazo. Hay, sin embargo, datos de corto plazo que demuestran los efectos de los vaporizadores en la salud de nuestros riñones, y las noticias no son buenas. En enero de 2018, la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina lanzó un informe que repasaba más de 800 estudios y revelaba que la inhalación de los químicos dañinos de los cigarrillos electrónicos puede causar daños y enfermedades irreversibles en los pulmones. Específicamente, que los dos ingredientes principales hallados en los cigarrillos electrónicos -glicol propileno y glicerina vegetal- son tóxicos, y que en la vaporización se producen varios químicos peligrosos entre ellos acetaldehído, acroleína y formaldehído, que pueden causar enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Y vaporizar tampoco una solución para los efectos dañinos del "humo de segunda mano": un informe del Surgeon General de 2016 reveló que las emisiones de segunda mano de los vaporizadores contienen componentes orgánicos volátiles como benceno -que también se encuentra en los caños de escape de los autos- y metales pesados, como níquel, estaño y plomo, entre otras cosas. La idea general es que incluso si los vaporizadores no son tan dañinos como los cigarrillos tradicionales, siguen siendo malos para tu salud.

Casos recientes de enfermedades pulmonares

Aunque no hay investigaciones del impacto a largo plazo de los vaporizadores, un brote de enfermedades respiratorias este verano ofreció una idea de algunos de los efectos de los cigarrillos electrónicos sobre nuestra salud. Hasta la semana pasada, hubo 193 casos de enfermedades pulmonares graves asociadas con el uso de cigarrillos electrónicos reportados en 22 estados entre el 28 de junio y el 20 de agosto, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades.

En este punto, el Centro no ha identificado una única causa para estas enfermedades, pero los afectados han informado que usaban cigarrillos electrónicos, al igual que productos vaporizadores con THC. Hasta ahora, no hay evidencias que sugieran que haya involucrada una enfermedad infecciosa, ni que haya algún producto específico relacionado con la enfermedad. En muchos casos, la gente informó que la aparición de los síntomas había sido gradual, incluyendo dificultad para respirar, falta de aire, problemas gastrointestinales y fatiga. Los individuos más gravemente enfermos presentan daño pulmonar extendido, en muchos casos permanente, y han requerido tratamientos con ventilador, según informa The New York Times.

"Aunque los casos parecen similares, no está claro si tienen una causa común o son enfermedades diferentes con presentaciones similares", dijo el viernes en una presentación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades la Dra. Ileana Arias, asesora científica senior y directora de enfermedades no infecciosas en el Centro. "Los departamentos de salud del estado están investigando la posible causa de la enfermedad a través de pruebas de pacientes y de cigarrillos electrónicos".

Durante la presentación, la Dra. Jennifer Layden del Departamento de Salud Pública de Illinois, explicó que se había reportado la muerte de un adulto por causas desconocidas luego de consumir vaporizador -un caso entre 22 de gente hospitalizada en ese estado por la misma enfermedad, la mayoría de los cuales son hombres-. Y aunque no hay un único producto identificado en todos casos, Layden notó que algo que se repite es que todos los pacientes han usado vaporizador en los últimos meses.

Y aunque esta condición parece haber emergido de repente, el Dr. Brian King de la Office on Smoking and Health señaló que "es posible que los casos reportados hubieran ocurrido antes de que se empezara esta investigación", pero que los funcionarios de la salud de diferentes estados no estuvieran relacionando los casos. Ahora, los estados en los que se reportó esta enfermedad van a liderar las investigaciones, compartiendo información con funcionarios de la salud de nivel nacional. Específicamente, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades está trabajando para desarrollar un modo de recoger y analizar los datos a nivel nacional para ayudar a identificar la enfermedad y sus posibles causas, según explicó el Dr. Josh Schier, del área de prevención de daños no intencionales durante la presentación del Centro.

Como parte de la investigación actual, la FDA analizará muestras de varios cigarrillos electrónicos y productos vaporizadores que contienen nicotina y THC para ayudar a identificar cualquier químico o sustancia que pueda haber contribuido al brote de enfermedades pulmonares. Según Mitch Zeller de la FDA, las pruebas "no van a contestar necesariamente todas las preguntas acerca de la causalidad, pero es un punto de partida y una pieza importante en este rompecabezas".

Elizabeth Yuko