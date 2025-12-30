El escudo contra el calor: cómo cuidar el aire acondicionado para que enfríe bien

Con el aumento sostenido de las temperaturas, el aire acondicionado se vuelve un aliado clave para atravesar el verano. Sin embargo, no siempre enfría como debería. Según explicó a LN+ Fabricio, dueño de un taller de reparación de aires acondicionados en el barrio porteño de Agronomía, muchos problemas de rendimiento tienen que ver con falta de mantenimiento básico, algo que en gran parte puede resolver el propio usuario.

“Si un aire no funciona, hay que observar cómo está trabajando”, indicó. En el caso de los equipos centrales, recomendó revisar el compresor, los ventiladores y el estado de los filtros.

En los equipos split, en cambio, señaló que hay controles simples que se pueden hacer en casa: “Los usuarios pueden mirar debajo de la tapa y ver si los filtros están limpios”.

Como cuidar el aire acondicionado en el verano

La limpieza del filtro, clave para que enfríe

Uno de los puntos más importantes es la limpieza de los filtros, una tarea sencilla que no requiere herramientas especiales. “Los filtros se pueden lavar a mano, con agua de la canilla”, explicó Fabricio, y aclaró que no es necesario frotarlos con fuerza. “Se rompen si se los friega con algo duro. Con la mano y agua, la suciedad sale bien”.

Sobre el uso de productos de limpieza, fue categórico: “El detergente suele corroer los materiales”, por lo que lo ideal es utilizar solo agua. Un filtro sucio impide el correcto paso del aire frío y hace que el equipo trabaje forzado, con menor eficiencia.

El mito del gas y cómo detectar un problema

Otro error frecuente es creer que el equipo “se queda sin gas” por el uso. “El gas no se gasta”, aclaró Fabricio. Se trata de un refrigerante que pasa de estado líquido a gaseoso, por lo que solo se pierde si existe una fuga en el sistema. Ese control, remarcó, solo puede hacerlo un especialista.

De todos modos, hay un indicio que el usuario puede detectar: “Se puede poner la mano en la turbina delantera. Si sale aire natural y no frío, puede ser una señal de que falta gas”.

En condiciones normales, debería notarse claramente la diferencia entre la temperatura ambiente y el aire frío, como cuando se abre la heladera.

El experto indicó que no siempre hace falta llamar a un técnico para que el aire acondicionado funcione correctamente Freepik

El calor extremo y el rendimiento del equipo

Durante las olas de calor, los equipos pueden no rendir al máximo, algo esperable por la exigencia térmica. Sin embargo, Fabricio explicó que aun así el aire debe marcar una diferencia clara. Si eso no ocurre, es señal de que algo no está funcionando correctamente.

Además, el rendimiento depende de varios factores del ambiente: si el sol da de lleno, cuántas personas hay en el lugar y el tamaño del espacio. “Por eso pedimos fotos y videos del ambiente antes de instalar o revisar un equipo”, explicó, para poder hacer un cálculo más preciso.

Cuánto cuesta instalar o reparar un aire

En cuanto a los costos, el técnico detalló que la mayoría de los trabajos se cobran según la capacidad del equipo. En la ciudad de Buenos Aires, un aire doméstico con materiales incluidos ronda en promedio los 300 mil pesos. Equipos más grandes pueden alcanzar valores más altos debido a las ménsulas y caños, mientras que la mano de obra varía según el tamaño y la complejidad de la instalación.

En pleno verano, cuando la demanda se dispara, Fabricio resumió la clave para evitar sorpresas: revisar, limpiar y mantener el equipo antes de que el calor llegue, para que el aire acondicionado cumpla su función cuando más se lo necesita.