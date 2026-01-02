Pronóstico del tiempo: cuándo vuelve el calor agobiante, según el último informe del SMN

Tras varios días con temperaturas moderadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio gradual en las condiciones del tiempo, con registros que comienzan a subir pero sin un regreso inmediato de calor extremo. El cierre de la semana estará marcado por jornadas templadas, algo ventosas y con nubosidad variable.

De acuerdo con el último informe oficial, este viernes presenta una mínima de 19°C y una máxima de 28°C, con sol y algunas nubes durante el mediodía y la tarde, y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora. Hacia la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin precipitaciones previstas.

Temperaturas veraniegas y manana parcialmente nublada

Cuándo vuelve el calor agobiante

El lunes será el día con la temperatura más alta de la semana, con una mínima de 20°C y una máxima de 30°C. Durante la madrugada y la mañana se espera sol con algunas nubes, mientras que hacia la tarde y la noche predominará un cielo con mayor nubosidad.

El alivio llegará rápidamente: el martes se perfila como una jornada más fresca, con mínima de 21°C y máxima de 25°C, y cielo nublado durante todo el día, lo que marcará una pausa en la suba térmica y dejará en suspenso el regreso del calor intenso.

El tiempo, region por region

Cómo será el clima durante el fin de semana

El sábado se presenta estable, con mínima de 17°C y máxima de 28°C. El sol estará presente desde la madrugada y a lo largo de toda la jornada, aunque acompañado por algo de nubosidad, tanto al mediodía como por la tarde y la noche.

El domingo mantendrá condiciones muy similares: mínima de 17°C, máxima de 28°C y sol con algunas nubes, ideal para actividades al aire libre, sin indicios de lluvias ni fenómenos significativos.

En conjunto, el fin de semana se perfila con tiempo agradable y temperaturas contenidas, antes del leve ascenso previsto para el inicio de la próxima semana.

Cómo evitar un golpe de calor