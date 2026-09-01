Luis Caputo se reúne con el Secretario del Tesoro de EEUU; ya rige el nuevo aumento de transporte metropolitano

Luis Caputo se reúne con Scott Bessent . Después de un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, durante la cumbre del G20 que se desarrolla en Estados Unidos, el ministro de Economía tiene previsto reunirse hoy con el secretario del Tesoro norteamericano, quien fue clave para sellar el auxilio financiero al Gobierno el año pasado. El encuentro, del que no trascendió el horario, servirá para reforzar la sintonía entre ambas administraciones.

Después de un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, durante la cumbre del G20 que se desarrolla en Estados Unidos, el ministro de Economía tiene previsto reunirse hoy con el secretario del Tesoro norteamericano, quien fue clave para sellar el auxilio financiero al Gobierno el año pasado. El encuentro, del que no trascendió el horario, servirá para reforzar la sintonía entre ambas administraciones. El Banco Central hizo en agosto la menor compra mensual de reservas en lo que va del año . Adquirió 768 millones de dólares, 64,5% menos que en julio y 32% menos que en enero, que hasta ahora era el mes de menor saldo de 2026. El dato coincide con el aumento de la demanda privada de dólares y con el pedido de una exreferente del FMI para que el dólar pueda moverse con mayor flexibilidad.

Adquirió 768 millones de dólares, 64,5% menos que en julio y 32% menos que en enero, que hasta ahora era el mes de menor saldo de 2026. El dato coincide con el aumento de la demanda privada de dólares y con el pedido de una exreferente del FMI para que el dólar pueda moverse con mayor flexibilidad. Comenzó a regir el nuevo aumento en el transporte. Las líneas de colectivo que circulan dentro de la Ciudad aumentaron 4,1%: el mínimo pasó a casi $888. Las líneas bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires subieron 4,3%: el mínimo llegó a cerca de 1160 pesos. El viaje en subte pasó a $1753 y el pasaje en trenes metropolitanos subió más de 14% y ya cuesta 480 pesos.

Las líneas de colectivo que circulan dentro de la Ciudad aumentaron 4,1%: el mínimo pasó a casi $888. Las líneas bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires subieron 4,3%: el mínimo llegó a cerca de 1160 pesos. El viaje en subte pasó a $1753 y el pasaje en trenes metropolitanos subió más de 14% y ya cuesta 480 pesos. En el Gobierno hay cautela después de las declaraciones de Trump sobre Malvinas . El presidente norteamericano sugirió que su administración podría retirar el apoyo a Gran Bretaña, un histórico aliado de Estados Unidos, en medio de la disputa con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas. En el Gobierno creen que será un cimbronazo diplomático para el Reino Unido.

El presidente norteamericano sugirió que su administración podría retirar el apoyo a Gran Bretaña, un histórico aliado de Estados Unidos, en medio de la disputa con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas. En el Gobierno creen que será un cimbronazo diplomático para el Reino Unido. Messi fue homenajeado en distintos puntos del país tras retirarse de la Selección. El excapitán de la albiceleste recibió miles de mensajes para agradecerle y saludarlo. Diferentes monumentos del país se iluminaron de azul y blanco para homenajearlo, como el Obelisco, el Planetario y la Floralis Genérica. “Gracias Leo por tantas alegrías, Rosario te ama”, expresó la ciudad frente al río Paraná.

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