Los dos argentinos marplatenses, Emmanuel Soria, de 34 años y Maximiliano Ludvik, de 29, siguen siendo buscados en las costas de Málaga, España, luego de que el domingo fueran vistos por última vez a la mañana, cuando decidieron adentrarse en el mar con una tabla de stand-up paddle (SUP) para ver el amanecer y tomar mate.

Tras una denuncia de la hermana de Emmanuel en la dependencia policial de Málaga, el lunes a las 3 de la mañana se puso en marcha un operativo de búsqueda al que se sumaron profesionales y unidades de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, Policía Nacional, la Cruz Roja, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y el Ejército del Aire español.

Por el momento, solo fue encontrada la tabla que utilizaron los amigos a más de 25 kilómetros al sureste de Málaga, ayer, minutos después de las 18 (hora española) por los tripulantes de un velero que navegaba por la zona. A partir de ese hallazgo, el área de búsqueda se extendió desde Málaga capital hacia el este, hasta el meridiano de Nerja, y casi 30 kilómetros mar adentro.

Emmanuel y Maximiliano coincidieron su destino en Málaga, donde habitan temporalmente. Si bien ambos están principalmente de vacaciones en esas costas andaluzas, Soria también trabajaba en una heladería del lugar llamada “El barrio”.

Mientras que Emmanuel tenía previsto volver a la Argentina el 20 de septiembre, Maximiliano tenía fecha de partida para diciembre.

Emmanuel y Maximiliano fueron vistos por última vez el domingo a la mañana Redes sociales

Acostumbrados a hacer deportes acuáticos, los amigos decidieron el domingo hacer paddle surf a la playa Hauelín para ver el amanecer tomando mates arriba de la tabla. Lo que llamó la atención de sus familiares, así como de las autoridades marítimas españolas que los buscan desde ese día, es que el domingo regía una alerta por fuertes vientos en la costa, por lo que realizar ese tipo de prácticas era sumamente peligroso en esa jornada.

“Había un viento fuerte, que en Málaga no suele haber, y con ráfagas de 50 kilómetros no sale cualquiera con esas tablas, y menos ellos que no eran expertos”, explicó ayer Santiago Soria, hermano de Emmanuel, en diálogo con Radio Ser de Málaga.

Desde la asociación SOS Desaparecidos explicaron a la Opinión de Málaga que al salir al mar, los amigos no tomaron en cuenta la alerta amarilla por fuertes vientos del norte que ocasionaron numerosos inconvenientes en la provincia malagueña durante todo el domingo.

La publicación de los familiares y amigos de los jóvenes desaparecidos en Málaga, España Captura

Fútbol y viajes

Tanto Emmanuel como Maximiliano aman viajar y al club marplatense de fútbol Argentinos del Sud. Emmanuel jugó allí desde pequeño como marcador de punta y llegó a ser el capitán de la Primera División. Luego de superar las divisiones menores, el joven se convirtió en ayudante de campo del entrenador Cristian Suárez cuando el club ganó su única estrella en la Liga Marplatense 2021.

El padre de Emmanuel, Carlos “Charlie” Soria, quien murió en 2016, a los 53 años, fue entrenador de inferiores, coordinador general del fútbol y directivo. Los hermanos del joven, Ignacio y Francisco, también hicieron todo el recorrido hasta la máxima categoría.

En su último posteo en Facebook, Emmanuel había subido fotos de su paso por Marbella. En otras publicaciones se mostró celebrando año nuevo con su familia en las costas españolas.

En tanto, Ludvik -también hincha de Boca Juniors- está en Málaga de paseo y tiene previsto emprender la vuelta al país en diciembre. En su cuenta de Instagram, se lo puede ver viajando por diferentes partes de la Argentina, como el norte y el sur, así como por destinos internacionales como Colombia.

Con una foto en el Fitz Roy, de 2018, en abril de 2020, en el comienzo de la pandemia de coronavirus, posteó: “Hace exactamente dos años atrás éramos libres, recorríamos el Sur de Argentina con mis amigos y @macaricci me sacaba esta increíble foto en El Chaltén, la que más me gusta de todo ese viaje, que me iba a cambiar para siempre la manera de pensar y ver la vida. Cuando pase todo esto, viajen, que al final solo nos llevamos recuerdos”.

En su último posteo, de hace una semana, difundió fotos de su estadía en Málaga, y escribió: “Estoy de paso nomás”. Es en esa publicación en la que sus amigos comenzaron a dejar mensajes de esperanza para que lo encuentren con vida: “Aparece amigo, dale”; “Espero que aparezcas, bro”; “Espero que estés bien y que te encuentren pronto !! ¡¡Por favor, sé fuerte, todos te están buscando a ti y a tu amigo!”.

Desde la organización Argentinos en Málaga y Argentinos del Sud también se sumaron a la campaña en las redes sociales y compartieron la publicación de búsqueda Soria y Ludvik, así como el pedido de la familia para recaudar dinero para poder viajar a España y seguir de cerca los operativos.

Las familias de Maximiliano y Emmanuel abrieron una cuenta para viajar a España y seguir de cerca los operativos de búsqueda de los dos amigos Redes sociales

Debido a la desaparición de los jóvenes, el club Argentinos del Sud informó la suspensión de las actividades de esta semana y la Liga Marplatense de Fútbol procedió a suspender los partidos de la sexta, quinta y primera división de Argentinos del Sud para hoy martes 29 y mañana miércoles 30, correspondientes a la sexta fecha de la Zona reválida del torneo ´Emiliano Dibu Martínez´”.

Así la tabla de padel surf* en las que Emmanuel Soria y Maxi Ludvik, salieron de su casa el 27/8 a las 7.30 am con... Posted by Argentinos en Málaga on Monday, August 28, 2023

