Maltrato animal: rescataron a 42 vicuñas que estaban desnutridas de un criadero en Jujuy

El gobierno de Jujuy resolvió este miércoles el traslado de 42 vicuñas que se encontraban en cautiverio en un predio de la localidad de Rodero. El procedimiento se llevó a cabo tras comprobar que no recibían la alimentación adecuada; el dueño del criadero fue imputado por maltrato animal.

El personal estatal trasladó a los animales hasta el predio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Miraflores, ubicado en Abra Pampa.

Los técnicos del INTA recibieron a las vicuñas para iniciar un proceso de seguimiento y asistencia veterinaria, con el objetivo de recuperar a aquellos ejemplares que fueron afectados por las condiciones en que se encontraban.

El video del gobierno de Jujuy sobre el operativo

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino en el caso a través de sus fiscales para determinar las responsabilidades penales del hecho. Las autoridades judiciales imputaron formalmente al dueño del establecimiento rural por el delito de maltrato animal.

Los investigadores argumentaron esta acusación en distintas faltas detectadas en el cuidado básico y la desnutrición que mostraban las vicuñas al momento del allanamiento.

Según detallaron mediante un comunicado oficial, el operativo de rescate se organizó bajo “estrictos protocolos sanitarios y de bienestar animal” para disminuir el impacto del traslado en los ejemplares.

El equipo a cargo del operativo - Gobierno de Jujuy

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial detalló además que la medida se encuadra en una política general de “cierre progresivo de los antiguos criaderos”.

La actual gestión ambiental de la provincia prioriza el “manejo sustentable de los ejemplares en libertad mediante técnicas de captura, esquila y liberación, evitando mantener animales en cautiverio”.

Esta metodología busca evitar el encierro prolongado, asegurar el bienestar de la fauna y sostener el equilibrio de los ecosistemas locales de la Puna.

Veterinarios se encargan ahora de la recuperación de los animales afectados - Gobierno de Jujuy

El marco normativo que regula estas acciones se sostiene también en la ley provincial 5634, aprobada en 2015. Esta legislación de Jujuy creó un esquema para aprovechar la fibra que se extrae de las vicuñas silvestres de forma sustentable.

El control de esta actividad económica en específico está a cargo del área ambiental del gobierno, que coordina las tareas técnicas junto con los habitantes de las distintas comunidades puneñas para mantenerlo como recurso natural disponible.

Qué hacer frente a un caso de maltrato animal

Ante este tipo de situaciones, la subsecretaría de Ambiente de la Nación aconseja hacer la denuncia penal. “El trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomarla”, explican en la página web oficial.

De acuerdo con tu domicilio, esto puede realizarse en: