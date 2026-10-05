Mapa de cortes de calle por la despedida de Messi: por dónde no se podrá circular y hasta qué hora
Habrá un operativo de tránsito para garantizar el acceso de los hinchas al Monumental; la Línea D modificará su horario de cierre
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En el marco del partido histórico que disputará este martes la selección argentina frente a Benín en el Estadio Monumental, correspondiente a la despedida de Lionel Messi del equipo nacional, la Ciudad de Buenos Aires desplegará un amplio operativo de tránsito que incluirá cortes totales de calles y accesos en el barrio de Núñez, además de una extensión horaria especial en la red de subterráneos para facilitar la desconcentración del público.
Mapa de cortes de calles
Durante la jornada de este martes 6 de octubre, la Secretaría de Transporte porteña implementará interrupciones totales al tránsito en las inmediaciones del estadio de River Plate. Los cortes afectarán a los siguientes tramos y arterias clave:
- Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y AU Lugones.
- Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Av. Udaondo.
- Tegucigalpa y Av. Del Libertador.
- Nicanor Méndez y Monroe.
- Rafael Hernández y Monroe.
- Av. L. Quinteros y Av. Del Libertador.
- Rafael Hernández y Av. Del Libertador.
- Campos Salles y Av. Del Libertador.
Asimismo, permanecerán cerrados en su totalidad el Puente Labruna y la bajada desde la autopista Illia / Lugones hacia la Av. Udaondo, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona de Núñez y Belgrano y utilizar vías alternativas durante todo el día.
Extensión horaria en la Línea D de subte
Para hacer frente a la alta concentración de espectadores y promover una desconcentración ágil y sustentable, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) confirmó que la Línea D prestará un servicio especial nocturno tras la finalización del encuentro.
Una vez concluido el horario habitual de servicio, las formaciones saldrán desde la estación Congreso de Tucumán —la más próxima a la cancha de River— hasta la 1:30 de la madrugada.
Durante esa ventana horaria extendida, los pasajeros podrán subir únicamente en Congreso de Tucumán y realizar descensos exclusivos en las estaciones:
- Olleros
- Plaza Italia
- Pueyrredón
- 9 de Julio
Esta modalidad de funcionamiento extendido ya se ha aplicado con éxito en eventos masivos y partidos nocturnos en el Monumental, así como en recitales de gran convocatoria como los de Lali, Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, buscando reducir el tráfico vehicular privado y garantizar el retorno seguro de los hinchas.
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