La playa Popular amaneció con 504 banderas, una por cada marplatense muerto por Covid-19 Crédito: Mauro V. Rizzi

Darío Palavecino 8 de octubre de 2020 • 13:09

MAR DEL PLATA.- La playa Popular, parte de la principal postal céntrica de esta ciudad, amaneció hoy con 504 banderas argentinas que flameaban sobre la arena, cada una de ellas en representación de las muertes reconocidas hasta anoche entre personas afectadas por coronavirus.

La acción se atribuyó a un grupo de vecinos que intentó generar conciencia ante los alcances de la pandemia en el partido de General Pueyrredón, que a la fecha acumula 14.922 casos positivos y tiene a 3244 pacientes en tratamientos por esta enfermedad.

Un comunicado que circuló en redes sociales dio una breve explicación sobre esta intervención que busca generar conciencia en la comunidad para evitar otros fallecimientos. "En 'La Feliz' estamos de luto. 504 banderas. 504 historias. 504 marplatenses que ya no están, que fueron víctimas mortales de la crueldad de esta pandemia", dijeron.

La acción se atribuyó a un grupo de vecinos que intentó generar conciencia ante los alcances de la pandemia en el partido de General Pueyrredón Crédito: Mauro V. Rizzi

Reforzaron la difusión con algunos hashtags como #mardeldeluto, #cuidennos, #cuidemonos y #lanofeliz. "No queremos perder a nadie más, no queremos lamentar más víctimas mortales, más historias inconclusas, más familias destruidas", pidieron en esas líneas, que cierran con un llamado a la responsabilidad de todos los vecinos de la jurisdicción: "Si podes quedate en casa y si no podés, cuidate y cumplí con todos los protocolos sanitarios", remarcan.

General Pueyrredón es el segundo distrito bonaerense con más casos durante las últimas dos semanas, solo superado por La Matanza. También es escenario de una reapertura masiva de actividades, aún cuando rigen aquí las limitaciones amplias propias de la Fase 3 en la que el distrito sigue encuadrado.

Vale recordar que Mar del Plata y su vecina localidad de Batán son parte del conglomerado que lidera los índices de desocupación nacional, con más de 26% de personas sin empleo, con la dura consecuencia social. Según los últimos relevamientos del Indec, la población local tiene a uno de cada tres vecinos que están en situación de pobreza y uno de cada diez en indigencia.

