Controles en los accesos a Mar del Plata. El municipio advierte a los viajeros que "no van a entrar" Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Darío Palavecino 22 de mayo de 2020 • 19:12

MAR DEL PLATA.- Antes, en vísperas del fin de semana largo de marzo, el grito canalizado vía redes sociales y medios fue "No vengan". Ahora, siempre en cuarentena pero con un feriado en lunes que siempre tienta, la advertencia a los potenciales turistas llega desde la intendencia con otro pedido contundente: "No van a poder entrar", afirmó el intendente local, Guillermo Montenegro. "No queremos Turismo Covid", sentenciaron desde su entorno más cercano.

Este reclamo llega tras advertir en las rutas una mayor intensidad de quienes pretenden ingresar en el distrito desde otros destinos, en particular de la Capital Federal, principal foco de contagio del nuevo coronavirus Covid-19 del país.

Solo este jueves, según fuentes municipales, se impidió el acceso de unos 130 automovilistas que con distintas excusas pretendieron superar los retenes que controlan siete accesos que permiten llegar hasta Mar del Plata. Algo parecido se vivía hoy, en particular en las rutas 2 y 11. Por eso, según pudo confirmar LA NACION ,el gobierno municipal evalúa cerrar el acceso de autos particulares a la ciudad de 0 a 6.

Que vienen por trabajo, tienen domicilio en la costa, van a buscar un medicamento o que pasarán solo unas horas por la propiedad de veraneo por alguna reparación de emergencia que no puede esperar. Las mil y una excusas -pocas de ellas ciertas- para desafiar el control que combina inspectores municipales y, solo en algunos casos en la región, también apoyo policial.

Controles firmes

"Los controles son firmes y seguiremos en ese camino", afirmó Montenegro. Su coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich, se explayó algo más. "Ni se les ocurra venir a Mar del Plata porque no van a poder entrar", publicó en su cuenta de Twitter. Advirtió que los controles son estrictos y aquí no se desea "turismo Covid". "La situación epidemiológica de hoy la logramos por ser inflexibles en los ingresos y así seguirá siendo", aclaró.

Mar del Plata tiene a la fecha solo nueve casos activos de Covid-19. La mayoría de esos casos corresponde a personal de salud. Son cifras que permiten entender que en la actualidad no hay circulación del virus y, por eso, se extreman los recaudos para encapsular el distrito. Antes el contagio llegaba por avión, desde el exterior. En las actuales condiciones se cree que el riesgo de incremento de contagios está en las rutas.

Los intentos de ingresos sin justificación se perciben en los distintos distritos de la costa atlántica. Se advierten interesados en ingresar a localidades de la zona no ya por el fin de semana largo sino para transcurrir la cuarentena lejos del encierro y la amenaza que representa la urbanidad de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

"Actitud tramposa"

"Hay una actitud tramposa de los viajeros de pretender ingresar al distrito con permisos injustificados", dijo a LA NACION el secretario de Seguridad de Pinamar, Lucas Ventoso. "De diez que hacen el intento, solo uno tiene motivos aceptables para entrar a nuestras localidades", describió.

La inquietud de los gobiernos de la zona es que quedan expuestos a las restricciones de tránsito que se puedan implementar en el acceso a la autovía Buenos Aires-La Plata. Una vez que los turistas avanzan por rutas 2 y 11, ya no hay retenes policiales que los desalienten.

En el caso de Pinamar -y lo mismo sucede en otros partidos de la región- el freno a los foráneos lo ponen los controles que están a cargo casi exclusivamente de personal municipal. "Llevamos dos meses poniendo todo el esfuerzo en la entrada a Pinamar para cuidar a nuestra comunidad", dijo Ventoso. Hace semanas que la policía los acompaña poco y nada.

La excusa más repetida es que vienen a cuidar a algún familiar o adulto mayor. "Tratamos de verificar que sea cierto y verdaderamente una necesidad", explicó el funcionario. Aún más con automovilistas que pretenden ingresar y reconocen que tuvieron punto de partida en Buenos Aires o el AMBA, epicentro de la mayoría de contagios. Pinamar solo tuvo dos casos de Covid-19 hace más de 40 días.

Preocupación

La preocupación de los intendentes es que la costa se volvió aún más tentadora porque, de a poco, mientras transcurre la cuarentena pudo normalizar varios de sus servicios. Sin hotelería ni recreación, al menos tiene buena parte del comercio en marcha y gastronomía habilitada con modalidad delivery y take away . Quedan pendiente algunos rubros, entre ellos la venta de indumentaria, motivo de fuertes reclamos públicos del sector durante esta semana.

La oferta es más amplia y variada que en la metrópoli y alrededores. En lugares como Pinamar ya se autorizaron actividades como la pesca, que también se experimenta desde hace una semana en Necochea, donde además está permitido pasear por las playas.

Partidos como Pinamar o Villa Gesell mantienen un único acceso a sus distritos. En Mar del Plata se anticipa que los controles que eran estrictos se reforzarán. Un funcionario del área Seguridad recordó que esta semana tuvo que impedir el acceso a un par provincial de otra área porque vino sin un permiso que justificara el motivo de su pretendido ingreso a la ciudad.

Operadores inmobiliarios reconocieron a LA NACION que los propietarios están ansiosos por encontrar la oportunidad para hacer escala en sus residencias de descanso junto al mar. "Algunos por unos días, otros para quedarse hasta que pase la cuarentena", confiaron desde Cariló. Y dejó un anticipo: "cuando desde el Gobierno digan que el aislamiento se terminó o que se puede ingresar sin tantas restricciones, eso se llena de gente".