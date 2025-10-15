Mar del Plata: un delincuente robó una moto, atropelló a un policía y generó una cinematográfica persecución

Una dramática persecución ocurrió esta tarde en Mar del Plata. Un delincuente robó una moto, pero fue observado por fuerzas policiales, que iniciaron una persecución por la zona céntrica de la ciudad. Durante el raid, el ladrón atropelló a un agente.

Este miércoles por la tarde, el hombre robó la moto y se escapó manejando a contramano por una avenida. Desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) detectaron el vehículo reportado como robado a través de las cámaras de seguridad y coordinaron su seguimiento con personal policial y de Tránsito. Además, registraron que el conductor tenía un pedido de captura activa, informaron desde la municipalidad de General Pueyrredón.

Los efectivos iniciaron entonces una persecución policial por calles y avenidas del centro de la ciudad balnearia. Al menos tres efectivos en motos de la policía lo siguieron.

El delincuente llegó a ingresar a la tradicional peatonal San Martín, un sector del centro marplatense muy transitado. Allí, cuatro policías que se encontraban a pie lo esperaban para interceptarlo.

Alrededor, una gran cantidad de personas recorría la zona sin percatarse de la moto que se aproximaba. Tanto es así que, cuando comenzó a acercarse a los efectivos, casi se llevó puesto a un grupo de adolescentes que se encontraban con su uniforme escolar.

En ese momento, uno de los efectivos se acercó al vehículo y lo pateó, lo que lo hizo tambalear levemente. Sin embargo, no fue suficiente, y el joven logró escapar. La persecución continuó en medio de peatones y vehículos que intentaban esquivar al delincuente para no terminar heridos o involucrados.

En medio de la persecución, desde la municipalidad informaron que el delincuente atropelló a un agente de Tránsito, que fue asistido de inmediato. Finalmente, lograron atrapar al conductor en la intersección de las calles Moreno y Olazábal cuando el joven perdió el control de la moto y cayó al piso.

La municipalidad comunicó que secuestraron 212 motos por distintas infracciones en la que va de octubre en el marco de los operativos de control y prevención en la vía pública.