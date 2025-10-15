“Taura Manso”, el particular tango de un femicida que eligió Pablo Laurta para crear su perfil en redes sociales

La perfiladora criminal Constanza Lamarque reveló el detalle en diálogo con LN+; “Desde 2020, él tenía el nombre”, subrayó tras afirmar que Pablo Laurta planificó el crimen durante varios años
- 3 minutos de lectura'
Pablo Rodríguez Laurta, acusado de homicidio criminis causa por asesinar a su expareja Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio en Córdoba, utilizaba el alias “Taura Manso” en las redes sociales, que ahora se vincula al crimen que cometió. “Es el tango de un femicida”, reveló la perfiladora criminal Constanza Lamarque en LN+.
Se trata de “Dicen que dicen”, una canción de tango -escrita por Alberto Ballestero y musicalizada por Enrique Delfino- que narra la historia de un hombre que mata a su esposa tras descubrir una infidelidad.
Consultada acerca del perfil criminal del asesino, la especialista indicó: “Son psicópatas integrados, están en la sociedad, viven una doble vida, pero internamente tienen estas fantasías criminales. La viene trabajando hace muchos años, por eso en Twitter, desde 2020 mínimamente, él tenía el nombre de “Taura Manso”, que es el tango de un femicida”.
Y continuó: “Todo lo que uno analiza de él muestra lo que sucedía puertas adentro. Lo que tienen los psicópatas es que, dentro de la casa, los hijos y familiares ven realmente su cara. Él tenía esta dominación con su ex y veía a su hijo como un trofeo”.
En cuanto a las motivaciones que lo pudieron llevar a cometer el hecho, la especialista explicó: “Él quería recuperar su trofeo, su posesión, que era su hijo. Para esta clase de personalidades, los hijos también son cosas”.
En ese marco, Lamarque insistió en que Rodríguez Laurta estuvo años planificando el crimen, mirando videos y aprendiendo cómo hacerlo.
“Él claramente necesitaba evitar que la Policía encontrara ese cuerpo, por lo menos lo identificara. Entonces, es algo instrumental, se le corta los pedazos en donde se lo va a poder reconocer fácilmente. Por el lado simbólico, si podríamos decir que se lo anula en cuanto a persona. O sea, no cualquier persona puede desmembrar un cuerpo. Incluso, tiene que saber cómo hacerlo porque no es fácil”, cerró la experta.
La letra completa de “Dicen que dicen”
Vení, acercáte, no tengas miedo,
que tengo el puño, ya ves, anclao.
Yo sólo quiero contarte un cuento
de unos amores que he balconeao.
Dicen que dicen, que era una mina
todo ternura, como eras vos,
que jué el orgullo de un mozo taura
de fondo bueno... como era yo.
Y bate el cuento
que en un cotorro
que era una gloria vivían los dos.
Y dice el barrio que él la quería
con la fe misma
que puse en vos.
Pero una noche
que pa’ un laburo
el taura manso
se había ausentao,
prendida de otros
amores perros
la mina aquella
se le había alzao.
Dicen que dicen, que desde entonces
ardiendo de odio su corazón,
el taura manso buscó a la paica
por cielo y tierra como hice yo.
Y cuando quiso, justo el destino,
que la encontrara, como ahura a vos,
trenzó sus manos en el cogote
de aquella perra... como hago yo...
Deje vecino... No llame a nadie.
No tenga miedo, estoy desarmao.
Yo sólo quise contarle un cuento,
pero el encono me ha traicionao...
Dicen que dicen, vecino, que era
todo ternura la que murió...
Que jué el orgullo de un mozo taura
de fondo bueno... como era yo...
Otras noticias de Femicidio
- 1
Doble femicidio: encontraron un cuerpo desmembrado y aseguran que en un “99 por ciento” se trata del remisero desaparecido
- 2
Femicidio en Córdoba: revelan la ruta original del trayecto del asesino y nuevos detalles del plan macabro
- 3
Agustin Laje, sobre el doble femicida de Córdoba: “Que pague por lo que hizo y que se pudra en la cárcel”
- 4
Doble femicidio. Con una familia conocida, su maestra y compañeros: cumple 6 años el hijo de la víctima y el victimario