“Taura Manso”, el particular tango de un femicida que eligió Pablo Laurta para crear su perfil en redes sociales

Pablo Rodríguez Laurta, acusado de homicidio criminis causa por asesinar a su expareja Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio en Córdoba, utilizaba el alias “Taura Manso” en las redes sociales, que ahora se vincula al crimen que cometió. “Es el tango de un femicida”, reveló la perfiladora criminal Constanza Lamarque en LN+.

Pablo Laurta utilizaba el alias "Taura Manso" en sus redes sociales

Se trata de “Dicen que dicen”, una canción de tango -escrita por Alberto Ballestero y musicalizada por Enrique Delfino- que narra la historia de un hombre que mata a su esposa tras descubrir una infidelidad.

Constanza Lamarque, perfiladora criminal

Consultada acerca del perfil criminal del asesino, la especialista indicó: “Son psicópatas integrados, están en la sociedad, viven una doble vida, pero internamente tienen estas fantasías criminales. La viene trabajando hace muchos años, por eso en Twitter, desde 2020 mínimamente, él tenía el nombre de “Taura Manso”, que es el tango de un femicida”.

Y continuó: “Todo lo que uno analiza de él muestra lo que sucedía puertas adentro. Lo que tienen los psicópatas es que, dentro de la casa, los hijos y familiares ven realmente su cara. Él tenía esta dominación con su ex y veía a su hijo como un trofeo”.

En cuanto a las motivaciones que lo pudieron llevar a cometer el hecho, la especialista explicó: “Él quería recuperar su trofeo, su posesión, que era su hijo. Para esta clase de personalidades, los hijos también son cosas”.

Pablo Rodríguez Laurta secuestró a su hijo de 6 años tras cometer el doble femicidio en Córdoba

En ese marco, Lamarque insistió en que Rodríguez Laurta estuvo años planificando el crimen, mirando videos y aprendiendo cómo hacerlo.

“Él claramente necesitaba evitar que la Policía encontrara ese cuerpo, por lo menos lo identificara. Entonces, es algo instrumental, se le corta los pedazos en donde se lo va a poder reconocer fácilmente. Por el lado simbólico, si podríamos decir que se lo anula en cuanto a persona. O sea, no cualquier persona puede desmembrar un cuerpo. Incluso, tiene que saber cómo hacerlo porque no es fácil”, cerró la experta.

La letra completa de “Dicen que dicen”

Vení, acercáte, no tengas miedo,

que tengo el puño, ya ves, anclao.

Yo sólo quiero contarte un cuento

de unos amores que he balconeao.

Dicen que dicen, que era una mina

todo ternura, como eras vos,

que jué el orgullo de un mozo taura

de fondo bueno... como era yo.

Y bate el cuento

que en un cotorro

que era una gloria vivían los dos.

Y dice el barrio que él la quería

con la fe misma

que puse en vos.

Pero una noche

que pa’ un laburo

el taura manso

se había ausentao,

prendida de otros

amores perros

la mina aquella

se le había alzao.

Dicen que dicen, que desde entonces

ardiendo de odio su corazón,

el taura manso buscó a la paica

por cielo y tierra como hice yo.

Y cuando quiso, justo el destino,

que la encontrara, como ahura a vos,

trenzó sus manos en el cogote

de aquella perra... como hago yo...

Deje vecino... No llame a nadie.

No tenga miedo, estoy desarmao.

Yo sólo quise contarle un cuento,

pero el encono me ha traicionao...

Dicen que dicen, vecino, que era

todo ternura la que murió...

Que jué el orgullo de un mozo taura

de fondo bueno... como era yo...