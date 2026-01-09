Marcha atrás oficial: el Gobierno restituye los fondos a la Academia Nacional de Medicina

El Gobierno dio marcha atrás con la decisión del Ministerio de Salud de recortar a la mitad los fondos asignados por ley a la Academia Nacional de Medicina (ANM). El monto retenido –sobre el que, en su momento, no se informó a qué se destinaría– era de unos $890 millones, como publicó LA NACION. La transferencia de lo adeudado comenzó en las últimas semanas del mes pasado y se completará en lo que resta de enero.

“La ANM comenzó a recibir los haberes correspondientes al segundo semestre del presupuesto 2025”, se limitaron a confirmar desde la institución ante la consulta de este medio. “Están prácticamente saldados”, ratificaron.

La de Medicina es la única de las 22 academias nacionales en ciencias, letras y artes que quedó fuera de la órbita de Educación por el Decreto N° 57 de 2017 y, este año, a diferencia de sus pares, no está incluida en el presupuesto recientemente aprobado por el Congreso. En cambio, la Secretaría de Educación de la Nación mantuvo la asistencia anual para el resto de las academias de $1350 millones, de acuerdo con el detalle de la Oficina Nacional de Presupuesto de los fondos que administrará el Ministerio de Capital Humano.

La ANM tiene unos 80 empleados, entre médicos, enfermeros y personal administrativo. Los académicos de número no perciben ingreso alguno; son cargos ad honorem. Los fondos oficiales solo garantizan el pago del personal, las publicaciones científicas y el mantenimiento del edificio ubicado en las avenidas Las Heras y Coronel Díaz.

Ahí, funciona el Instituto de investigaciones Epidemiológicas, el Instituto de Investigaciones Hematológicas Mariano Castex, donde se atienden a diario pacientes en sus consultorios y se ofrecen más de 200 estudios especializados, y el Instituto de Medicina Experimental (ANM-Conicet), que se solventan con la facturación de las prestaciones y otros recursos. También es fuente de consulta de los poderes públicos, como la Justicia o el Congreso u organismos provinciales y, con fondos propios, ofrece cursos de capacitación en las distintas especialidades. Con más de dos siglos de existencia –fue fundada por Bernardino Rivadavia y fue la primera institución en su tipo en la región–, posee una biblioteca única por los ejemplares que custodia.

La decisión

“El Ministerio de Salud, en su calidad de órgano rector, tomó la decisión de no subsidiar asociaciones, organizaciones o fundaciones a partir de 2026″, habían respondido en octubre pasado desde el Ministerio de Salud sobre la retención de la mitad de los fondos que todavía figuraban con destino a la ANM. “Todas las que recibían financiamiento, incluida la Academia Nacional de Medicina, fueron avisadas con la suficiente anticipación para que vean cómo hacer frente a esta situación -agregaron-. La salud de los argentinos a lo largo y ancho del país es una prioridad para este Gobierno, y eso implica también administrar con responsabilidad y transparencia cada peso del Estado.”

En los meses que siguieron, desde la Casa Rosada revirtieron la decisión de la cartera a cargo de Mario Lugones. El aporte estatal total que figuraba destinado a la academia durante 2025 era de $1793,4 millones, pero solo se habían transferido $896,6 millones del primer semestre. En una reunión en la sede del Ministerio, se les informó a académicos que no se le enviaría a la ANM el 50% restante, lo que dio lugar a una presentación formal administrativa.

El mes pasado, finalmente se concretó la transferencia de gran parte de la deuda (serían unos $761.631.494), con el compromiso oficial de completarla durante enero.

Internamente, ya el año pasado las autoridades de la ANM habían encarado “un ajuste interno importante”, como habían definido en diálogo con este medio, para asegurar los salarios del personal y el mantenimiento edilicio. Ahora, entre sus autoridades, se mantiene la cautela de cara a 2026 con la asistencia oficial definida por ley fuera del Presupuesto Nacional que aprobó el Congreso (el Capítulo XI del proyecto que fue rechazado por la Cámara de Diputados alcanzaba a la ANM).

Como se dijo, todas las academias nacionales reciben asistencia oficial por ley desde 1968 para el pago a empleados y su funcionamiento. De hecho, hasta su presupuesto de 2024, el Ministerio de Salud fundamentó la transferencia de fondos a la ANM en los siguientes términos: “Es una entidad civil sin fines de lucro y su autonomía es importante porque ofrece la posibilidad de trabajar e investigar con continuidad en un medio totalmente ajeno a los vaivenes políticos, a las influencias gubernamentales y a los intereses personales, dedicándose exclusivamente a lo científico”.

Con el cambio de gestión en la cartera ese año, también lo hizo la opinión sobre la función de la ANM. “Está más asociada con el reconocimiento honorífico que con generar conocimiento aplicado o pensar en políticas sanitarias. Su actividad se orienta principalmente a la emisión de declaraciones y reconocimientos de carácter institucional”, con una “fuerte concentración en Buenos Aires”, describieron en el equipo de Lugones al fundamentar la decisión de suspender la asistencia a una de las 22 academias nacionales.