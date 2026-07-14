Mario Pergolini: “Soy el fundador de la frase la televisión está muerta; yo realmente creo que sí, que lo está”

Durante tres décadas, Mario Pergolini fue una figura central en los medios de comunicación en la Argentina. Desde sus inicios en la radio, donde buscaba refugio y vocación a los 17 años, hasta su rol como impulsor de plataformas tecnológicas, su trayectoria estuvo marcada por anticipar hacia dónde se dirige el cambio.

En una entrevista exclusiva con José del Rio, sostuvo: “Soy el fundador de la frase la televisión está muerta. Yo realmente creo que sí, que lo está”.

Mario Pergolini en Hacedores

Para el comunicador, la televisión actual, entendida bajo el paradigma tradicional, se convirtió en una herramienta limitada que apela a un segmento demográfico reducido: “Hablarle a un segmento muy chico de gente”.

Según Pergolini, el contenido actual debe ser híbrido, integrando la producción televisiva con la inmediatez de lo digital: “Las audiencias ya no vienen a nosotros”, dijo, para explicar la necesidad de migrar los formatos hacia YouTube, Instagram y TikTok, espacios donde el consumo se desplazó definitivamente.

En cuanto a su vida pública, Pergolini reconoció haber sido un protagonista activo del ecosistema mediático, pero insistió en la necesidad de resguardar la esfera privada. Tras años de exposición, defiende la decisión de haber preservado a sus hijos y su matrimonio: “Este es un negocio de vanidad, por más que quieras parecer distinto”.

A pesar de las críticas y los señalamientos que conlleva el oficio periodístico, aseguró: “Es parte del juego”.

Mario Pergolini habló sobre el negocio de los medios de comunicación Hernan Zenteno - La Nacion

La visión emprendedora de Pergolini

Su visión emprendedora, que en el pasado lo llevó a desarrollar el primer programa transmitido vía streaming a nivel mundial, se aplica hoy a nuevos desafíos. Entre ellos, destaca el desarrollo de ATO, un dispositivo diseñado para adultos mayores con el objetivo de combatir la creciente epidemia de soledad.

“Es una epidemia de soledad, es tremendo”, manifestó sobre un proyecto impulsado por su propia experiencia familiar tras el proceso de ceguera que atravesó su madre. Esta tecnología, basada en lenguaje natural y modelos de inteligencia artificial, busca ofrecer una compañía conversacional que trasciende la simple interacción técnica.

“Mi mamá quedó ciega en un momento de su vida. Ya era grande, pero vivía sola. Era muy autónoma. Pintaba, leía mucho. Y cuando quedó ciega fue muy frustrante. No podés aprender a ser ciego de grande. Lo intentamos, pero fue muy difícil. Mi mamá estaba enojada”, relató Pergolini y enseguida agregó: “Un día le dije:´Yo no puedo hacer nada para que vuelvas a ver. Intentamos de todo. Entiendo que estés enojada, pero decime qué es lo que más te enoja´.

Mario Pergolini sobre su mamá: “Quedó ciega en un momento de su vida" Hernan Zenteno - La Nacion

El impacto de la inteligencia artificial en los medios de comunicación

Sobre el fenómeno de la inteligencia artificial, Pergolini señaló que la educación debe reformularse de manera urgente, dado que los estudiantes ya utilizan herramientas como ChatGPT. “Los chicos están haciendo casi trampa con todos sus deberes y no hay forma de educarlos”, advirtió.

En este sentido, propone que el descenso en la natalidad debería ser visto como una oportunidad para mejorar la calidad educativa mediante una atención más personalizada, ya que Argentina tiene la capacidad de rever sus métodos actuales.

Además, el empresario vaticinó la integración definitiva de la robótica en la vida cotidiana. “Los robots con dos piernas, con cuerpo, van a estar en las calles caminando en nuestras casas, ordenando nuestras casas, limpiando y cuidando a nuestros ancianos”, concluyó.