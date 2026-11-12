Martín Mercado, líder del equipo del spot de la visita de León XIV: “Mucha gente necesita terminar con la grieta”

El publicista Martín Mercado, uno de los más destacados del mundo y líder del equipo que estuvo detrás del spot de la visita del papa León XIV a la Argentina, explicó cómo fue el proceso de trabajo para realizar el video con el que se convocó a los fieles y analizó qué dejó en el país la llegada del Pontífice. Además, llamó a “aprovechar la oportunidad” para ir contra la grieta: “Mucha gente necesita que se termine”.

“Fue un proceso raro, nosotros estábamos acostumbrados a otro tipo de trabajo. Pero nos llamaron de parte del episcopado y nos dijeron de ir a una reunión. Ahí nos contaron que iba a venir el Papa, algo que no se sabía. Nos querían conocer”, expresó en diálogo con José Del Rio en el programa Mesa Chica (LN+). A su vez, dijo que desde la Iglesia fueron muy respetuosos con su empresa, Mercado McCann, e ironizó: “No estábamos acostumbrados a que nos traten tan bien”.

Mercado definió a la experiencia de producir el mensaje de la presentación del Sumo Pontífice como un “honor” y destacó la ayuda del obispo Raúl Pizarro y los padres Matías Tarico y Máximo Jurcinovic.

El publicista señaló que su agencia también tuvo aprendizajes: “Entendimos qué significa la visita del Papa porque pasaron muchos años desde la última vez. Fue muy lindo todo”.

En cuanto al spot, el creador indicó que la consigna de “bienvenidos todos” surgió para atraer a los fieles pero, además, a partir del “bienvenido, León”. “Sabíamos que iba a pasar algo mucho más importante que la visita del Papa en sí. Iban a venir muchas personas que para el Pontífice son mucho más importantes que su propia presencia. Sabíamos que iba a pasar ese fenómeno pero cuando lo vimos se potenció un montón”, relató.

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“Tratamos de traducir el ‘bienvenidos todos’ a un logo y pensamos en que confluyó mucha gente y se armó algo lindo. Si uno ve el sistema que se vio de los azulejos de la cruz, es un trabajo que tiene que ver con la construcción, de la que León XIV habla mucho, y está inspirado en las tres catedrales donde estuvo: la de Luján, la de Metropolitana y el Barroco Colonial de Córdoba. Es un símbolo de apertura del federalismo”, remarcó en referencia a su diseño.

Respecto al mensaje del spot, Mercado afirmó que para que una consigna “traspase” debe ser “relevante para la vida de la gente”. “Hay determinadas herramientas para trabajar que tienen que ver con el clima de época y sentir lo que pasa en la calle y la sociedad. La música va por arriba de la grieta: tiene algo, además de las letras, que te pone bien”, continuó.

El impacto de la llegada de León XIV a la Argentina Vatican Pool - Getty Images South America

En esta línea, el publicita se refirió al impacto de la llegada de León XIV a la Argentina y cómo repercutió en la sociedad. Al respecto, sostuvo que muchas personas “necesita terminar con la grieta”. Luego, añadió que el mensaje del Papa deja ver que “hay más grieta que la que parece existir” y llamó a combatirla: “Es una gran oportunidad que no tenemos que desperdiciar porque sino vivimos angustiados y amargados”.

Por último, insistió en que para que un mensaje tan importante trascienda tiene que ser “simple” y estar enfocado, y ejemplificó: “Cuando hacés muchas cosas a la vez no terminás diciendo nada; es una ley de la comunicación. Por eso, en cada lugar en el que estuvo, León XIV tuvo un mensaje distinto, está pensado así”.