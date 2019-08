Matías Garfunkel denunció a su ex esposa por violencia familiar contra un hijo

Matías Garfunkel denunció en Twitter que abusos contra su hijo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019 • 11:14

Matías Garfunkel denunció a través de las redes sociales a su ex esposa, Mariana Gersztein, por agredir y maltratar a uno de sus hijos, Juan Garfunkel, quien está "aterrado y vive amenazado", según reveló el empresario.

De acuerdo con el relato que hizo público en su cuenta de Twitter, que se encontraba sin actividad desde abril de 2017, su hijo Juan sufre episodios de violencia por parte de la madre y de su familia, a la que caracterizó como un "núcleo enfermo y violento".

También denunció que el tío del muchacho, Sergio Gersztein, golpeó a su hijo y que tiene fotos que demuestran el hecho.

"Después de tantos años sin aparecer públicamente me vi en la obligación de hacerlo ya que mi ex mujer (No Victoria Vannucci la cual es una excelente madre y llevo separado 8 meses). Esto es acerca de Mariana Gersztein, Sergio Gersztein y el padre Jorge Gersztein que están.", comenzó Garfunkel en un extenso mensaje divido en una serie de 6 tuits.

"Psicológico y físico a mi hijo Juan Garfunkel el cual está aterrado y vive amenazado no solo por ellos sino también por mi hija mayor Ariana Garfunkel, la cual le dice que si hace una denuncia ella llama a la policía para decir que es Juan el que proporciona los golpes.", indicó el empresario.

"Demás está decir que las fotos con los golpes por parte de Sergio, hermano de mi ex, que le proporcionó (SIC). Sin contar que lo echaron de la casa, viajé a Buenos Aires para estar con él y acompañarlo a hacer la denuncia pero él prefirió darles una oportunidad más, en el día de ayer.", siguió Garfunkel.

El empresario se refirió a uno de los últimos episodios de violencia que habría sufrido su hijo Juan: "Le rompieron un cuadro en la cabeza, una locura! Le mandé un pasaje aéreo para que esté aquí conmigo y hacer la denuncia formal y en plena escala la madre lo amenazó nuevamente y lo hizo regresar".

"Habré cometido infinidad de errores en cuestiones empresariales. Pero siempre he sido y soy un excelente padre que sufro en silencio desde hace años el impedimento de contacto por parte de la familia Gersztein. Soy un padre como todos ustedes y sufro como ustedes, amo a mis hijos", declaró.

"Lo único que deseo es una vida sana y saludable para ellos y no este núcleo enfermo y violento en el cual se encuentran viviendo en un ambiente enfermo. #BastadeProhibiraunPadreverasusHijos", finalizó.