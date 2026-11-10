Mauricio, de 37 años, dejó la ciudad y se “auto-jubiló”: “Todo lo que hice me trajo hasta acá y es lo que yo quiero”

Mauricio tiene 37 años y decidió cambiar de raíz su rutina. El hombre dejó atrás su puesto en una empresa automotriz en Buenos Aires para radicarse en La Paz, Traslasierra, en la provincia de Córdoba. Allí, busca una existencia marcada por la autonomía y la conexión con el entorno natural, lejos del ritmo acelerado de las grandes metrópolis. Según relató en el canal de YouTube Crónicas del Cambio - De Música Rutera, el detonante de esta transformación fue un accidente en moto que le permitió reflexionar sobre su estilo de vida.

Así es la casa de barro y madera que Mauricio construye para su familia sin depender del trabajo estable (Fuente: Captura de imagen - Youtube)

“Un día me senté en el cordón de la calle y dije: ‘Esto es la ciudad y acá es vivir así a ritmo acelerado. La ciudad es esto: es caos, es correr y correr y correr’”, sostuvo Mauricio al recordar el momento bisagra que lo impulsó a concretar un plan que guardaba hace tiempo. En sus notas personales, proyectaba para sus 40 años una vida “autojubilado” en el campo, rodeado de paz y libertad. Hoy, vive en un terreno sin servicios de red donde edifica su hogar mediante técnicas de bioconstrucción como la quincha, que combina madera, paja y barro.

El proceso de edificación representa un aprendizaje constante para el extrabajador automotriz, quien carecía de formación técnica previa. Ante la falta de red eléctrica, el hombre instaló un pequeño panel solar para obtener energía. Para el suministro de agua, implementó un sistema de recolección de lluvia con desagües diseñados para captar el recurso durante las tormentas. Curiosamente, la primera estructura que finalizó en el predio fue un horno de barro, una prioridad operativa para cocinar antes de avanzar con los muros de la vivienda familiar.

La primera construcción en su terreno fue un horno de barro (Fuente: Captura de imagen - Youtube)

Respecto a la estabilidad laboral, Mauricio sostiene una mirada crítica sobre la cultura del empleo en relación de dependencia. El hombre argumenta que la falta de un salario fijo le brinda una tranquilidad nueva al permitirle realizar actividades que disfruta. Para subsistir, confía en sus habilidades en rubros como la jardinería, la cocina y las reparaciones diversas. “Trabajo siempre sale; si uno tiene herramientas y tiene la voluntad, trabajo sale”, afirmó ante las cámaras de Crónicas del Cambio - De Música Rutera. El protagonista vincula esta decisión con la superación del miedo, un factor que considera un motor para avanzar hacia la autonomía en lugar de un freno que conduce a la conformidad.

El proyecto, según sus palabras, trasciende la vivienda propia, ya que busca dejar un legado para sus tres hijos y priorizar el bienestar emocional. En este nuevo entorno, la meta principal es compartir tiempo en familia y recuperar la pausa que perdieron años atrás. “Todo lo que hice me trajo hasta acá y es lo que yo quiero; todos los procesos que pasé son los que me empujaron a estar hoy acá”, concluyó Mauricio sobre su camino hacia la autosuficiencia en el monte cordobés.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.