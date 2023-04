“Me levanté para darle la teta y no tenía signos vitales”, contó la mamá de la beba que murió frente a la Casa Rosada

escuchar

Una beba de tres meses, que junto a sus padres se encontraba en situación de calle, murió en la madrugada de hoy “presuntamente por dificultades respiratorias” a metros de la Casa Rosada y la fiscalía investiga el caso como “muerte dudosa”, informaron fuentes policiales.

Esta noche, la madre de la beba tuvo un breve contacto con la prensa en la que contó: “Estamos mal. Estábamos durmiendo. Me levanto para darle la teta y ya no tenía signos vitales”.

La joven, llamada Brenda, detalló: “Le di la teta, me levanté a las dos horas y no tenía pulso. Ninguna de las bebas tenía problemas de salud”.

La pareja, integrada por un muchacho tucumano y una joven con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, tiene otros dos hijos (una de ellas, melliza de la beba fallecida) y recibía asistencia de personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, desde el Programa Buenos Aires Presente, de acuerdo a lo indicado por la administración porteña.

Cuando le consultaron hace cuánto tiempo no tenían un hogar, contó: “Hace dos años que estamos en situación de calle. Me di cuenta a eso de las 3 de la mañana. Me acerqué a la garita de la policía que nos ayudó. El SAME la vio, pero se fue”.

“Nosotros queremos recuperar a los chicos. Uno de los nenes estaba en guarda temporal con una tía”, dijo la joven conmovida por la trágica perdida.

A su lado, su pareja y padre de las bebas, aseguró: “No tuvimos asistencia del Estado. Estamos destruidos. Hace como dos años vivimos en la calle”.

Sobre por qué llegaron a esa situación, explicó: “Me discriminaban, por eso no tengo trabajo”.

El joven, llamado Hernán, se sumó al pedido de Brenda: “Voy a buscar trabajo. Quiero que me devuelvan los chicos. Se me murió una y me quitaron el otro”.

En tanto, una familiar que los acompañaba en Avellaneda, donde se hará el velatorio de la pequeña de tres meses, agregó: “Lo único que piden es pasar el velatorio en paz”.

La explicación del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

El Gobierno porteño informó que el padre es tucumano y la madre nació en la provincia de Buenos Aires, tienen otros dos hijos y son asistidos por el programa Buenos Aires Presente (BAP) para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y habitacional.

Según el relevamiento Censal de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de Buenos Aires de 2022, un total de 1.011 viven en esta situación.

De acuerdo al informe, el 58,5% de la población que vive en situación de calle se localiza principalmente en las Comunas 1,3,4 y 14, siendo la Comuna 1, área que comprende a los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución, la zona que mayor concentración de personas bajo esta situación con el 26,1%.

Ese reporte de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, el 75,5% de las personas que viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires tienen su lugar de asentamiento en la vereda, mientras que el 78,5% son varones y que del total de la población sin hogar el 78,8% son mayores de 18 años.

La Fiscalía Criminal y Correccional 10 labró actuaciones “por muerte dudosa” y dispuso que la Unidad Criminalística Móvil y personal del Gabinete de Atención Psicológica (GAP) del Ministerio de Seguridad y Justicia asistan a los padres.

Un comerciante de la zona, que fue testigo del hecho, aseguró que “la mamá salió gritando ‘mi beba, mi beba’” al constatar que su hija no respondía.

“Recurrieron a mí para ver si tenía teléfono para llamar a la ambulancia y yo les dije que vayan al frente”, dijo el testigo al canal TN en alusión a la Casa Rosada, donde hay policías en las garitas de vigilancia.

En ese sentido, agregó: “A los 15 o 20 minutos vino la ambulancia, pero yo no me asomé. Estuvieron como una hora, después supe que había fallecido”.

Respecto a los padres, que se encuentran en situación de calle, el comerciante aseguró que “son jóvenes, entre 25 y 30 años” y no sabía si “tienen algún nene más”.

“Siempre los veo pasar por acá; hace bastante tiempo los veo. No siempre duermen acá, hoy estuvieron acá pero ayer no estaban”, sostuvo.

