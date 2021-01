Mendoza. Hasta las librerías presionan por la vuelta a clases presenciales

Así de vacías se ven por estos días las principales librerías de la provincia cuyana. Aseguran que no resisten una temporada más de escasas ventas.

MENDOZA.- Mientras la provincia del oeste argentino aún estudia cómo será la vuelta a clases 2021, luego de que el gobierno nacional dejara en manos de los gobernadores la decisión, hay más sectores que reclaman el regreso presencial a las aulas, por el impacto que ha tenido la cuarentena educativa en todos los niveles socioeconómicos. Así, en tierra cuyana, los dueños de librerías y papelerías buscan, de cara al nuevo año escolar, la apertura de los colegios, respetando los protocolos vigentes por la pandemia de coronavirus.

Los empresarios del sector aseguran que la situación es "crítica" tras el "negativo" parate del año pasado, por lo que decidieron enviarle una carta al mandatario Rodolfo Suarez, para que se mantenga firme y determine el retorno presencial de los chicos a las instituciones. "A comienzos de 2020 estábamos en el pico de nuestras ventas escolares y se nos cayó todo. En abril comenzamos con deliverys y en mayo abrimos con todos los protocolos, pero la verdad que no representa el 50% de los que vendimos otros años", indicó Gustavo Fernández, presidente de la Cámara de Librerías, Jugueterías y Papelerías de Mendoza. "Es una carta de apoyo. Queremos que el gobernador no se eche para atrás, que las clases comiencen el 1° de marzo y continúen, como ha pasado en otras partes del mundo. No podemos soportar una temporada más así", agregó el empresario, quien confirmó por otro lado un aumento en los valores de los útiles escolares en el orden del 50%.

Atrás quedaron las largas colas en las librerías que se veían en la previa del inicio de cada año escolar. En el sector le piden al gobernador Rodolfo Suarez que vuelva la presencialidad para poder sobrevivir.

Asimismo, desde la Federación Económica de Mendoza (FEM) respaldaron el documento enviado por los libreros al Poder Ejecutivo local para el regreso de la presencialidad, que fue suspendida el 16 de marzo último. "Las clases virtuales, cuyos insumos principales fueron solo de tipo digital, generaron enormes perjuicios al sector comercial desde el punto de vista económico, por la disminución de ventas e incluso en algunos casos más severos con llevaron el cierre de locales comerciales que no pudieron hacer frente a las pérdidas", indicaron desde la entidad, y agregaron: "Es importante destacar que la asistencia al colegio, retroalimenta un circuito de generación de empleos y ventas, que activan el sector comercial y de servicios, tanto en lo que se refiere a los rubros que la cámara representa, como a tantos otros".

Así, ambas asociaciones ponen sobre lo mesa lo que ocurre en otros países del mundo desde hace varios meses. "Se asiste a los centros educativos, tal es el caso de Europa que pasa por su segunda ola de casos de contagios de coronavirus (más grande incluso que la primera), y aún con restricciones en la circulación, la mayoría de las escuelas permanecen abiertas, con los protocolos de seguridad recomendados por la Organización Mundial de la Salud", señalaron, al tiempo que pusieron de relieve que aunque la evidencia aún no es concluyente, "existen múltiples trabajos preliminares que demuestran que las escuelas no son grandes focos de contagio y transmisión".

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE), indicaron a LA NACION que todavía aguardan para tomar una definición concreta sobre la modalidad, más allá de que el inicio formal será el primer día de marzo, aunque los gremios docentes comenzaron a poner resistencia. En tanto, las autoridades locales esperarán la visita del ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, prevista para la semana próxima con el objetivo de terminar de delinear el plan de retorno de las clases, que hasta ahora sería "bimodal"; esto es presencial y virtual, tal como se desarrolló durante el tramo final de 2020. Sin embargo, dentro del propio Ejecutivo hay quienes presionan para que la vuelta 2021 sea íntegramente en las aulas, incluso utilizando los diferentes espacios y patios, y no solo para los casi 20.000 alumnos que presentaron "trayectorias débiles" y que retornarían en febrero. En Mendoza, el universo de estudiantes supera los 500.000 chicos. Hasta ahora la situación epidemiológica en tierra cuyana está bajo control, con una tasa de positividad por debajo del 15%.

En cuanto a la llegada de Trotta será el miércoles 20 de enero, a menos de un año de su anterior visita durante la apertura del ciclo lectivo 2020, con el objetivo de analizar la situación del inicio de clases en el actual contexto de pandemia. El funcionario se reunirá con autoridades de la DGE, como parte de una serie de encuentros presenciales que el ministro nacional viene manteniendo en diferentes provincias, a fin de analizar la situación del inicio de clases en el actual contexto sanitario por Covid-19 y otros temas de interés al respecto, indicaron desde el gobierno escolar mendocino.

