Mendoza insólita: la Corte dejaría sin efecto una ordenanza que impide a una reina “blue” participar de la Vendimia

MENDOZA.- La controversia “real” y política en la provincia, en medio de los festejos vendimiales, parece encontrar una salida judicial, para calmar las aguas. Así, el reclamo de la “reina paralela” de la comuna de Guaymallén para participar el 5 de marzo en la elección final de la Fiesta Nacional tuvo eco en la Suprema Corte de Justicia mendocina, que se expedirá en las próximas horas, a contramano de lo que se preveía.

De esta manera, luego de una cautelar ante el máximo tribunal provincial y de una denuncia para que se suspendan las celebraciones, presentada por exreinas vendimiales, en apoyo a Julieta Lonigro, la soberana “blue”, los jueces decidieron definir rápidamente si dejarán sin efecto la ordenanza municipal que prohíbe la elección de una reina en ese departamento. La joven fue elegida en representación de su municipio, Guaymallén, en una ceremonia no oficial en otro distrito, Maipú.

“Nos tiraron la pelota, quedamos expuestos y vamos a dar ahora una respuesta al reclamo sobre la ordenanza municipal y que no se afecten los festejos mendocinos; luego, una vez que pase la Vendimia, vendrá la discusión de fondo: reina sí o reina no”, indicó a LA NACIÓN, una alta fuente de la Justicia provincial.

De esta manera, según pudo saber este medio, la Suprema Corte de Justicia, tras solicitar vista y dictámenes a organismos del gobierno provincial, como la Fiscalía de Estado y la Asesoría Letrada, se encamina a tomar una decisión mañana o pasado mañana, para que pueda comenzar sin sobresaltos la semana de celebraciones oficiales, que empieza el domingo próximo con la tradicional Bendición de los Frutos y culmina el 5 con el acto central, donde se elige a la reina nacional de la Vendimia.

Bajo este escenario, entra en juego la posibilidad de que Lonigro finalmente pueda participar de la contienda, aunque no está todo dicho. El máximo tribunal, en una decisión de la Sala 2, dará una respuesta a la acción presentada en cuanto a los alcances de la ordenanza, no sobre la cuestión de fondo, que pasará a debatirse en un plenario de la Corte, posiblemente después de la segunda mitad de año.

Todo indica, según señalaron desde tribunales, la postura que primará será dejar sin efecto la herramienta municipal y poner en valor la ley provincial que considera a las festividades vendimiales como parte del patrimonio cultural de Mendoza, a tono con el dictamen de Fiscalía de Estado. El otro argumento que analizan los jueces de la Corte, pero que no tendría la mayoría a la hora de la votación, es ponderar la ley de Protección Integral de las Mujeres, como una justificación a los reclamos de “cosificación” de ellas en un concurso de belleza.

Palabra final

Más allá de esta resolución judicial, que dejaría herida de muerte a la ordenanza, habrá que esperar qué decisión final tomará Guaymallén, la comuna liderada por el intendente Marcelino Iglesias, ya que deberá disponer cómo será la participación oficial del municipio en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Esto es, si reconocerá a Lonigro como la representante de los vecinos de Guaymallén, o si dispondrá que se realice una nueva elección, en su territorio, donde participen todas las localidades del departamento. Lo que apremia ahora es el tiempo, por lo que Lonigro cuenta con más chances de ser finalmente la soberana oficial que peleará por la corona nacional. Todo está por verse, en cuestión de días u horas.

En diálogo con este medio, tanto el jefe comunal como la soberana paralela, ya dejaron en claro sus posturas. “La ordenanza de la Municipalidad está violando varias leyes. Hemos querido establecer un diálogo para mejorar el rol de la reina en la Vendimia pero se han negado. El derecho a voto fue 100% el pueblo, destacando que mido 1,52 dónde la belleza estándar es de 1,71 para arriba. La belleza real es subjetiva para lo que uno es lindo para otro capaz no lo es. No es un concurso de belleza, no tuve que desfilar, ni mostrarme en malla, no tuve que decir mi aspecto físico ni nada por el estilo. Solo capacitarme para representar al pueblo como se lo merece. Soy libre de vestirme como quiera, ¿acaso una intendenta o una presidenta está siendo cosificada también?”, expresó Lonigro.

En tanto, el intendente sentenció días atrás: “Seguramente voy a seguir teniendo problemas por un tiempo, pero es inexorable el cambio. Ya se abolieron cerca de 90 de los concursos que antes había y en numerosas ciudades prohibieron las elecciones de reinas. En Mendoza, hace cuatro años, el Departamento General de Irrigación dejó de elegir la Reina del Agua y sigue con la celebración, pero sin reina. Hay que bancar la parada y el tiempo nos dará la razón”, concluyó Iglesias.