Mendoza insólita: el debate por la prohibición de un concurso de belleza llegó a la Corte provincial

MENDOZA.— Esta provincia es vendimia, y su fiesta máxima es sinónimo de historia, tradición. Y más allá de los cambios de época que se dan, la mujer sigue teniendo un rol preponderante. En ese contexto, se abrió una polémica que llegó para quedarse. A menos de un mes del acto central que tendrá lugar en el teatro griego Frank Romero Day, enclavado en el imponente Cerro de la Gloria, donde el 5 de marzo no solo cientos de bailarines y actores saldrán a escena sino que se elegirá a la reina que representará al país en el mundo del vino, la controversia se agiganta. Y tiene ribetes sociales, políticos y judiciales.

¿Qué pasó? El año pasado, Guaymallén, la comuna más poblada de esta provincia y gobernada por el radicalismo, decidió prohibir por ordenanza la elección de la soberana departamental, en rechazo a los “concursos de belleza”. Pero un grupo de vecinos disconformes con la medida, logró coronar a su representante en una celebración paralela realizada en diciembre en Maipú, un departamento contiguo, de extracción justicialista. Y ahora exigen que la joven participe de la contienda final.

Esto trajo todo tipo de repercusiones, diferencias y planteos que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que difícilmente se expida antes del acontecimiento principal de los mendocinos, según pudo saber LA NACION.

Pero además, se abrió la discusión a futuro sobre la finalidad que tiene esta instancia de selección —donde la mujer es la protagonista— que comenzó a mediados del siglo pasado con la participación y elección de la cosechadora “más bella”, y sigue en la actualidad con jóvenes de diferentes disciplinas, edades y cualidades, donde se evalúan varios aspectos, pero que suelen terminar en la coronación de la más linda. Más allá del aspecto físico, en el medio se cuela la tradición y la visión de que la “Vendimia no es Vendimia sin la reina”, por la que buena parte de la sociedad desaprueba cualquier intento de acabar con esa posibilidad histórica tan arraigada.

De hecho, son justamente las exsoberanas nacionales de la Vendimia las que encabezan el reclamo y la defensa para que en ningún nivel se toque el concurso.

Freno al certamen

Sin embargo, empiezan a crecer las voces que ponen freno a certámenes de estas características. Así, el primer paso lo dio Guaymallén. Sin embargo, la provincia, por ahora, no se anima a discutirlo ni a expedirse sobre lo que pasó en esa comuna o sobre lo que podría pasar en un futuro. Y más aún cuando crece la presión para que ahora la “reina paralela” tenga su chance de ir por la corona nacional.

Julieta Lonigro Municipio de Guaymallén

“El tema es bastante claro: el rol de la mujer ha ido evolucionando en el reconocimiento de toda la sociedad durante los años y es absolutamente anacrónica la elección de reinas y princesas por cualquier motivo que terminan siempre siendo concursos de belleza”, dijo a LA NACION Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén, que no dará el brazo a torcer tras la ordenanza de mediados del año pasado.

“Es no solo una cosificación de la mujer, sino que también es una desvalorización de todos los roles que cumplen no solo las mujeres, sino también los hombres en la sociedad. Nosotros reivindicamos los que denominamos cultores del trabajo, que son mujeres y hombres de todas las actividades (sociales, culturales, deportivas, productivas, empresariales, de la educación y la salud) como los verdaderos hacedores en nuestra sociedad”, agregó.

Julieta Belén Lonigro es la reina “no oficial” de Guaymallén: ella no logró recibir el aval municipal, luego de la elección que se hizo en la comuna vecina a fines del año pasado, en una fiesta denominada “Historia de Mujer y Cepa”. La estudiante de segundo año de enología de la Universidad Juan Agustín Maza tiene 22 años, lleva adelante un emprendimiento textil y disfruta de las actividades al aire libre. Tras ser coronada aquella noche, dijo: “Es la primera vez en la historia de Guaymallén que la reina es elegida por el pueblo, antes era el 70% del municipio”.

Con el correr de las semanas, tras la negativa de las autoridades guaymallinas para cambiar la decisión tomada, Lonigro elevó un pedido al gobernador Rodolfo Suarez, antes de que finalmente interviniera la Justicia. “Quiero pedirle a usted que tenga presente que muchos guaymallinos y guaymallinas quieren verme participar ya que, a través de mi persona, puedo mostrar la calidad humana y de trabajo de la gente. Quiero pedirle que me tenga en cuenta para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022″, señaló la joven, que no encontró respuestas en el Poder Ejecutivo provincial.

Acción precautoria

Por eso, toda posibilidad de estar presente en el acto central ha quedado supeditada a lo que defina el máximo tribunal, luego de la presentación de una “acción precautoria” que realizó la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay), avalada por la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) y de la Comisión de Reinas de Maipú (Coremai), principal impulsora de la realización de la fiesta no oficial, donde finalmente ganó Lonigro.

“La Corte se va a expedir, pero no en los próximos días. El caso está en trámite. Se está trabajando en las pruebas, pero los tiempos juegan en contra”, indicaron a LA NACIÓN desde la Justicia provincial.

De hecho, la política también entró en escena. La comuna de Maipú es administrada por el justicialismo, que no ahorró palabras para cuestionar la decisión de Guaymallén. El director de Cultura de la Municipalidad de Maipú, Federico Aroma, fue uno de las más críticos, y cargó contra Iglesias. “La decisión unilateral que tomaron en relación con la elección de la reina departamental no ha tenido eco en su propia comunidad, y no están dispuestos a asumir la realidad”, señaló el funcionario.

Así, queda en el aire lo que pueda pasar en los próximos años. El intendente de Guaymallén está convencido de que ya no hay vuelta atrás, más allá de los embates y presiones para volver a la tradicional elección departamental. “Seguramente voy a seguir teniendo problemas por un tiempo, pero es inexorable el cambio. Ya se abolieron cerca de 90 de los concursos que antes había y en numerosas ciudades prohibieron las elecciones de reinas. En Mendoza mismo, hace cuatro años, el Departamento General de Irrigación dejó de elegir la Reina del Agua y sigue con la celebración pero sin reina. Hay que bancar la parada y el tiempo nos dará la razón”, concluyó Iglesias.