Mendoza: trasladaron de escuela a una vicedirectora por usar lenguaje inclusivo

Lo que la semana pasada era solo una polémica, hoy cobra un nuevo sentido: una vicedirectora de Junín, Mendoza, fue trasladada a otra escuela por usar lenguaje inclusivo para saludar a sus alumnos de primaria. La decisión fue tomada por la Dirección General de Escuelas luego de que padres de la Manuel Blanco Encalada reclamaran.

Según el diario Los Andes, Carolina Gutiérrez deberá realizar su trabajo en otra institución educativa de la provincia, cuyo nombre todavía no se conoce. Lo que disparó la polémica y llamó la atención de los padres es que al saludar al alumnado, Gutiérrez se refería a "todos, todas y todes". Lo que comenzó con carteles, bandera LGTB en la escuela y varias reuniones culminó hoy con una decisión.

"Nosotros no estamos en contra de los pensamientos de la vicedirectora ni de la Educación Sexual Integral pero los padres estamos preocupados porque sentimos que se está adoctrinando a los niños, se está usando una cuestión política. No nos parece correcto que lo use en la escuela ya que es un vocabulario que no está oficializado por la DGE ni tampoco por la Real Academia Española", explicó una madre al medio.

La respuesta de la docente a Los Andes fue: "Estamos hablando del discurso de una construcción colectiva que va cambiando con las realidades sociales, nadie por el uso del lenguaje cambia su identidad sexual". Gutiérrez también había declarado su intención de dejar de lado el lenguaje inclusivo mientras se encuentre en sus funciones, ya que por su cargo administrativo, solo estaba en contacto con los chicos al saludarlos.

Si bien el lenguaje inclusivo ha sido rechazado por el gobierno nacional, algunos establecimientos lo aceptan, sobre todo en grados mayores como la secundaria, la universidad y los cursos de posgrado.