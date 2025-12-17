No hace falta viajar para sentir que uno está en otro país: a veces, solo basta con escuchar una conversación entre adolescentes. Palabras como ‘jijear’, ‘lore’ o ‘migajero’ aparecen con frecuencia en el discurso juvenil y a muchos padres esto les preocupa. Pero antes de encender las alarmas y reaccionar con el típico ¡Hablá bien!, vale la pena conocer cómo esta jerga puede ser una oportunidad de acercamiento, aprendizaje y crecimiento.

Un lugar donde pusieron esto en juego fue en el Colegio San Ignacio, institución educativa jesuita ubicada en Montevideo. Con el fin de enseñar lengua de forma interactiva, el profesor de la unidad curricular Comunicación y Sociedad, Felipe Fossati, propuso a sus alumnos de noveno grado que elaboraran un glosario con expresiones representativas de su forma de hablar. La idea surgió en 2024 y se realizó por segunda vez este año.

“Los jóvenes tienden a distanciarse del mundo adulto en busca de su propia identidad y una de las expresiones de esa búsqueda es el distanciamiento lingüístico. No está mal, es natural”, señaló Fossati. En vez de despreciar el lenguaje juvenil, el docente lo usó para motivar a los adolescentes a que explicaran los significados con un registro formal y lexicográfico, que es el que utilizan los diccionarios.

En la misma línea, la directora académica del colegio, Verónica Galesio, sostuvo que la jerga juvenil no es un problema y que la verdadera señal de alarma sería que los adolescentes no comunicaran nada en absoluto. Como mamá, entiende que escucharlos hablar de esta manera puede ser una oportunidad de relacionamiento y nuevas conversaciones.

Qué significan cringe, aura y otras palabras que usan los jóvenes: como padres, ¿hay que preocuparse? UNSPLASH

“En todas las épocas los jóvenes tuvieron su propia jerga. En realidad, el problema al que nos enfrentamos hoy es el uso excesivo de dispositivos, que obstaculiza la comunicación entre pares y entre adolescentes y adultos”, expresó.

Habilidades lingüísticas y reflexión

Para Fossati, fue muy interesante ver cómo los estudiantes discutieron sobre la manera en que hablan, cómo negociaron los significados, cómo llegaron a acuerdos sobre qué palabras pertenecen a la jerga y cuáles no y cómo desarrollaron la capacidad de definir los conceptos de manera formal, con un lenguaje preciso y conciso. El proceso les permitió aprender la lengua situada en su contexto, “como una práctica social y no como un sistema aislado de signos”.

Repasaron los tipos de palabras que existen —adjetivos, sustantivos, verbos, etcétera— y comprendieron qué tipo de definición requiere cada una de ellas. ‘Devorar’, por ejemplo, es un verbo y como tal su definición debe arrancar con un verbo en infinito, indicó el docente. Así lo hicieron en el glosario: ‘Ejecutar una acción de manera sobresaliente, superando con amplitud las expectativas’.

Además del desarrollo de habilidades lingüísticas, Galesio valoró el espacio de reflexión que surgió a partir del ejercicio. “Muchas de estas palabras están cargadas de valoraciones y prejuicios y todo eso se pone de manifiesto al discutirlas y definirlas”, resaltó.

Claves para entender la jerga juvenil

A continuación, algunas palabras y definiciones que forman parte del ‘Pequeño glosario de nuestra jerga 2025’ del Colegio San Ignacio (el trabajo también incluye etimología, ejemplos y sinónimos para cada concepto).

Ahre: Para indicar que lo dicho anteriormente es una broma. Suele aparecer al final de una frase para restarle seriedad a lo expresado.

Aura: Atmósfera o sensación que emana de una persona y cuyo valor suele ser consecuencia de una acción o actitud determinada.

Ayunar: Fallar o no cumplir con las expectativas al realizar una acción.

Bebotear: Adoptar una actitud coqueta o seductora, especialmente en redes sociales o mediante contenido audiovisual.

Bomboclat: Para expresar sorpresa, impacto o enfado.

Bot: Persona distraída, torpe o poco avispada, que actúa o responde de manera automática, como si fuera un robot.

Bynerea: Dicho de algo: muy mal hecho, torpe o desastroso.

Chajá: Persona que le roba la pareja a un amigo.

Clean: Realizado impecablemente o con gran destreza. También significa impecable, bien hecho, perfecto o se susa para mostrar aprobación, destreza o admiración.

Cringe: Sentimiento de vergüenza ajena o dicho de una persona, acción o situación que provoca vergüenza ajena según el criterio del hablante.

Dea: Marca de sarcasmo o incredulidad que se añade para restar seriedad a lo expresado. Expresión por la cual el receptor indica que está atento a la conversación o que el canal de comunicación sigue abierto.

Devorar: Ejecutar una acción de manera sobresaliente, superando con amplitud las expectativas.

Por Tatiana Scherz Brener