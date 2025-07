Mendoza: un grupo de turistas vandalizó piedras del dique Potrerillos y fueron escrachados

En las últimas horas se viralizó un video que muestra a un grupo de turistas vandalizar unas piedras del dique Potrerillos en la provincia de Mendoza. Las imágenes fueron captadas y difundidas por un mendocino que increpó a los visitantes. En redes sociales, cientos de usuarios repudiaron el accionar de las personas y pidieron que sean sancionados.

El incidente sucedió el pasado fin de semana sobre la Ruta Nacional 7 en las inmediaciones del mencionado embalse, ubicado a unos 30 kilómetros al sudeste de la ciudad de Mendoza, según informó el medio Los Andes.

El momento del escrache en Mendoza

El clip de poco más de 20 segundos fue filmado por el mendocino que desde el interior de su camioneta le reclamó a un hombre y a una mujer que no pinten las piedras con aerosol. “No se hace eso, viejo”, exclamó, ante los visitantes que enseguida reaccionan acercándose a la camioneta. “Me vas a agredir, encima. Te estoy filmando. Tengo tu nombre y todo”, advirtió.

“No sabíamos”, respondió uno de los turistas. “Te pedimos perdón”, añadió. Sin embargo, la discusión continuó en ascenso, ante la insistencia de los visitantes que aseguraban desconocer que su acción era ilegal. “Qué no sabías”, le achacó el hombre de la camioneta, quien les aseguró que los iba a escrachar antes de insultarlos y alejarse manejando.

En redes sociales, las imágenes generaron rechazo, con mensajes que exigían a las autoridades locales que tomaran medidas para sancionar a los implicados, que serían, al menos, cinco personas, según se alcanza a precisar en el video.

Potrerillos recibe visitantes tanto en verano como en invierno Marcelo Aguilar

Las criticas se centraron en puntualizar que se trata de una zona natural ampliamente turística para la provincia de Mendoza, que recibe turistas en todo el país, durante todo el año.

Enclavada en el Valle de Potrerillos, la presa fue construida especialmente para atenuar las crecidas, regar los cultivos del oasis norte de Mendoza y generar energía. Su central hidroeléctrica produce aproximadamente el 60% de la energía que consume la provincia. Además, cuenta con miradores y caminos de senderismo que otorgan imponentes vistas al espejo de agua y a la Cordillera de los Andes.

El Código de Contravenciones de la Provincia de Mendoza establece, en su artículo 109 y 110, una serie de multas para este tipo de acciones que afectan el paisaje natural. Estas pueden oscilar entre unos $440.000 y hasta $2.640.000.

El dique Potrerillos, ubicado en el Valle de Potrerillos, Mendoza, es una obra clave en la regulación del río Mendoza. Inaugurado en 2003, su construcción permite regular el caudal para riego, consumo y generar energía hidroeléctrica. Su impresionante paisaje y el entorno natural lo convierten en un punto de interés tanto para la gestión hídrica como para el turismo en la región Marcelo Aguilar Lopez

Las mencionadas normas establecen específicamente criterios de sanción, en este caso, para este tipo de pintadas, que hasta pueden llegar a considerarse merecedoras de prisión por 12 días y horas de trabajo comunitario.

“El que, manchare, ensuciare, fijare carteles, dibujare cualquier anuncio, leyenda o expresiones de cualquier tipo en paredes, veredas, puertas, ventanas, toldos, cerramientos metálicos de casas particulares o de comercios o en automóviles estacionados en la vía pública, monumentos naturales siempre que el hecho no constituya delito, será sancionado con multa desde novecientas (900) U.F. hasta un mil doscientas (1.200) U.F. o arresto desde nueve (9) días hasta doce (12) días y trabajo comunitario de diez (10) días”, dicta la norma.