Chocaron un colectivo y un camión de bomberos en San Telmo: nueve heridos

Un colectivo de la Línea 22 y un camión de bomberos chocaron este jueves en un cruce de avenidas en San Telmo y ocho personas resultaron heridas.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 18 en el cruce de Avenida Paseo Colón e Independencia, donde el camión de Bomberos de la Ciudad embistió el costado derecho de la unidad de la línea 22, que une Quilmes con la estación de Retiro.

De los ocho hospitalizados, cuatro pertenecían al cuerpo de bomberos y los otros cinco eran pasajeros del colectivo, mientras otra persona fue asistida en el lugar por personal del SAME, informaron fuentes policiales.

De los cuatro bomberos heridos, dos varones fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía, mientras otra agente femenina fue derivada al Hospital Argerich. Sobre el cuarto agente no se revelaron detalles.

De los pasajeros, en tanto, dos hombres fueron trasladados al Hospital Penna y al Argerich, mientras que una mujer fue derivada al Ramos Mejía. Tampcoo hubo precisiones sobre los otros dos pasajeros heridos.

La causa

Según la actuación policial, el hecho se investiga ajo la carátula de “lesiones culposas”.