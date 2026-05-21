Tras el fallo judicial, menos requisitos para taxistas y más para conductores de apps en la ciudad

Días atrás, un fallo de la Justicia porteña equiparó a los conductores que trabajan mediante aplicaciones como Uber, Cabify o DiDi con los choferes de taxi y determinó que debían cumplir requisitos equivalentes a los exigidos a taxis y remises. También instó al gobierno de la ciudad a legislar en la materia para cumplir este mandato. Con ese antecedente, la gestión de Jorge Macri anunció esta tarde que elaboró un proyecto que busca canalizar estas exigencias.

La iniciativa, que saldrá por decreto y luego será girada a la Legislatura, tiene por objetivo ordenar las aplicaciones de viaje y modernizar el sistema de taxis, detallaron fuentes del gobierno porteño.

Uno de los focos principales del proyecto es flexibilizar las exigencias que deben cumplir los taxistas para operar en la ciudad. Actualmente se les solicita una renovación anual de su licencia, sumada a la renovación de su tarjeta de chofer y la verificación del reloj, trámites que se gestionan cada uno por separado y tienen aranceles individuales. También se les exige vestir camisa, algo que en los hechos sucumbió con la transformación de los hábitos sociales y casi ninguno cumple.

“Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, sostuvo el jefe de gobierno porteño.

Un fallo judicial equiparó a los conductores de app con los choferes de taxis y remises Foto de Priscilla Du Preez 🇨🇦 en Unsplash

Entre los cambios que propone la Ciudad, se encuentra la posibilidad de que los taxistas y remiseros trabajen con vehículos más grandes, de hasta ocho plazas. A la vez, la iniciativa propone eliminar la necesidad de escribano público para formalizar la licencia. También impulsa suspender la obligatoriedad de tener un turno fijo, así como también la obligatoriedad del uso de tarjetas físicas identificatorias –podrán ser digitales– y del uso de camisa.

Además, adelantaron desde el gobierno porteño, “ahora se va a simplificar parte del trabajo cotidiano de los taxistas mediante pagos electrónicos, validación automática de pasajeros y acceso a viajes desde el celular”.

Nuevas condiciones para apps

El proyecto también incluye una “normalización de autos de aplicaciones”. Los vehículos que trabajen para estas plataformas de viaje deberán contar con un seguro específico creado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Sus choferes deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia de conducir profesional.

Según detalla la iniciativa, se otorgará un plazo de 90 días para el cumplimiento de las nuevas exigencias y se abrirá un “proceso abreviado” para asegurar que puedan generar la licencia profesional de forma rápida.

Las medidas fueron anunciadas por Jorge Macri durante un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje.

La mayoría de los taxis no tienen tarjeta Ricardo Pristupluk - LA NACION

El objetivo de las nuevas medidas, sostuvo el jefe de gobierno, es “agilizar viajes, mejorar la seguridad y reducir trámites para los choferes de taxis”, y así “normalizar la convivencia entre el servicio de taxis y las aplicaciones digitales”, dos rubros que en la última década mantuvieron una relación conflictiva que derivó en un proceso judicial, el cual tuvo su desenlace el 8 de mayo pasado, con el fallo de Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad.

El caso, que se tramitó bajo el expediente Nº 3065/2016, se tramitó durante más de diez años y expuso el conflicto entre, por un lado, representantes de taxis y remises, que reclamaban restricciones a las plataformas digitales por considerar que operaban por fuera del régimen vigente, y, por el otro, usuarios y conductores de estas aplicaciones, quienes argumentaban que, al no haber una regulación específica, nadie podía exigirles los mismos requisitos que se le solicitan al sistema tradicional.

Tras el anuncio de las nuevas medidas propuestas por el gobierno porteño, Uber emitió un comunicado en el que dio a conocer su conformidad. “Vamos a incorporar las pautas de la Secretaría de Transporte de forma clara para usuarios y conductores, manteniendo nuestro foco en ofrecer opciones de movilidad confiables y oportunidades económicas flexibles”, dijeron fuentes de la empresa. Y sumaron: “Nuestra convicción de ser parte del futuro de Buenos Aires y de su movilidad sigue siendo la misma que nos trajo a la ciudad en abril de 2016, cuando se realizó el primer viaje de Uber”.

Los cambios, uno por uno

Las medidas para los taxis:

Se va a poder trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho 8 plazas (incluido el conductor), se permiten vehículos M1, como una camioneta familiar

Se reduce la capacidad mínima de pasajeros a 4 (con el conductor), que hoy es de 5 personas. Eso posibilitará que se puedan usar autos más chicos y económicos

Se eliminará para los taxis:

La capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida

El máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles

La necesidad de escribano público para formalizar la operatoria

La obligatoriedad de turnos fijos

La obligatoriedad del uso de tarjetas físicas identificatorias; ahora podrán ser digitales

La obligatoriedad del uso de camisa en conductores

La obligatoriedad de constancia de adhesión a BA Taxi (por ley)

Las tasas de transferencia, costos de renovación y transferencias de licencias (por ley)

Las tasas de renovación para conductores de taxis: altas, bajas y otras modificaciones (por ley)

Normalización de autos de aplicaciones: