En el Día Internacional del Té, cinco lugares para disfrutar de experiencias inmersivas en Buenos Aires y rendirle homenaje

Cada 21 de mayo se celebra el Día Internacional del Té, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 con el objetivo de reconocer el valor cultural, económico y social de una de las bebidas más consumidas del mundo. Además de destacar sus beneficios para la salud, la jornada también busca promover una producción sostenible “del campo a la taza”, y preservar las tradiciones y comunidades que forman parte de su elaboración.

En nuestro país, la hora del té representa un momento sagrado. Ya sea una taza caliente para comenzar la mañana, una merienda compartida en familia o una ceremonia para desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad, esta bebida acompaña a los argentinos desde hace más de dos siglos.

En ese contexto, cada vez más espacios porteños buscan transformar esa tradición en una experiencia inmersiva a través de catas, ceremonias, blends artesanales y propuestas inspiradas en distintas culturas del mundo. Por eso, desde LA NACION seleccionamos cinco lugares de Buenos Aires para descubrir el universo del té desde una mirada diferente:

1. Slava Tea Room

Hace 14 años, en el corazón de Villa Urquiza nació Slava Tea Room (@slavatearoom) con una premisa muy clara: recrear la sensación de volver a la casa de una abuela, una madre o una tía para compartir la hora del té.

Según contó su dueña, Natalia Bustos, en diálogo con LA NACION, la inspiración surgió luego de años de trabajo en gastronomía junto a familias inglesas y francesas, donde aprendió no solo sobre cocina y pastelería, sino también acerca de los rituales, la vajilla y la cultura que rodea al té. A partir de allí comenzó a coleccionar teteras antiguas, piezas vintage, muebles con historia y objetos encontrados en viajes, ferias y anticuarios, elementos que hoy forman parte de la identidad visual del salón.

Slava es uno de los puntos gastronómicos más pintorescos para disfrutar de una tarde de té (Foto: Gentileza de Slava Tea Room)

El nombre “Slava” nació de un apodo personal vinculado al mundo eslavo y terminó convirtiéndose en el reflejo perfecto de la estética del espacio. El primer local funcionaba en una vieja lavandería de Villa Urquiza que fue transformada lentamente hasta parecer el comedor de una casa de otra época. Cada mesa posee vajilla diferente y los muebles antiguos, vitrinas y detalles decorativos refuerzan esa atmósfera hogareña.

“Uno de los conceptos más importantes que nació en Slava fue el ‘Tea Party’. La idea apareció después de ver cómo en Inglaterra servían el té con una vajilla distinta y descontracturada, mezclando piezas antiguas sin buscar uniformidad. A partir de eso, diseñé la propuesta de servir variedad de tortas, budines, scones y pâtisserie en bandejas con vajilla combinada”, explicó Natalia.

La decoración del lugar llama la atención de todos los visitantes que buscan tomarse fotos con su delicada vajilla (Foto: Gentileza de Slava Tea Room)

“Toda la carta fue desarrollada dentro de Slava. Desde las tortas y budines hasta los blends de té. Siempre me interesó trabajar recetas con identidad propia y una fuerte influencia inglesa, francesa, italiana y norteamericana clásica. Por ejemplo, los budines surgieron buscando una versión más húmeda y aromática que los clásicos cuatro cuartos franceses tradicionales”, dijo y recomendó uno de sus platos fuertes para acompañar la hora del té.

El sello más reconocido de Slava son sus blends de autor, desarrollados con hebras, flores y esencias naturales seleccionadas para cada combinación. Y para celebrar el Día Internacional del Té, este año presentarán “21 de Mayo”, un nuevo blend creado especialmente en homenaje a la fecha.

Slava es el plan perfecto para disfrutar con amigos o familia (Foto: Gentileza de Slava)

Actualmente, Slava abre de miércoles a domingo de 17 a 20:30 hs, con servicio de cena los viernes y sábados hasta la medianoche. Los domingos abre a partir de las 12 del mediodía, donde los visitantes pueden disfrutar de un rico brunch, y luego, por la tarde, siguen con la merienda.

2. Pei Chen Tea Palace

A metros del Barrio Chino y lejos de las tradicionales casas de té europeas, Pei Chen Tea Palace (@peichenteapalace) se convirtió en uno de los espacios más particulares para quienes buscan conocer el universo del té desde su raíz asiática. El proyecto nació en 2012 de la mano de Ryan y su socia Mei-Hsin, oriunda de Taiwán y residente en la Argentina desde hace más de 30 años.

Todo comenzó con una pregunta simple: ¿por qué no existía en el país una casa de té tradicional china? La respuesta inicial fue contundente: “Los argentinos no toman té puro, solo blends saborizados”. Sin embargo, ambos decidieron apostar a que la cultura milenaria del té podía encontrar su lugar en Sudamérica.

Pei Chen Tea Palace realiza cursos y capacitaciones (Foto: Gentileza de Pei Chen Tea Palace)

Con talleres, cursos, catas y degustaciones como punto de partida, Pei Chen empezó a construir una comunidad interesada no solo en consumir té, sino también en entenderlo. “La mayoría de los espacios de té se enfocan en la cultura europea del té, que tiene unos pocos cientos de años. Nosotros descodificamos la cultura asiática del té directo del chino mandarín”, reconoció Ryan, su dueño.

Para quienes recién empiezan en este mundo, desde Pai Chen recomiendan acercarse sin miedo a probar distintos estilos y dejar de pensar en el té únicamente como una bebida para acompañar la merienda. “Cada tipo de té tiene características únicas y un momento ideal para consumirse. Hay variedades más energizantes, otras más relajantes, y también cambia mucho según la época del año”, explica.

¿Qué es una cata de té?

En el marco del Día Internacional del Té, durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo realizarán ceremonias estilo Tai Ji de Taiwán, además de degustaciones, catas y eventos introductorios abiertos al público. El salón funciona de martes a domingo, de 14 a 20, y se encuentra a pocas cuadras del Barrio Chino porteño.

3. La Galesa

La Galesa (@lagalesa_) nació en 2025 cuando Lorena Castellanos Petersen y su hija Giuliana Bucciarelli encontraron antiguos cuadernos de cocina de la abuela de la familia, quien había tenido una pastelería europea en Tigre con el mismo nombre. Entre esas hojas reapareció una preparación muy especial: la tradicional torta negra galesa, elaborada con especias, frutas maceradas y licor.

Al principio comenzaron preparándola de manera casera para compartir con familiares y amigos. Sin embargo, la repercusión fue tan positiva que decidieron llevar sus productos a ferias y eventos gastronómicos. Con el tiempo, también participaron de encuentros vinculados a la comunidad británica e incluso de actividades organizadas por la Embajada de Alemania.

La Galesa nació como una pequeña empresa familiar y hoy es furor en redes sociales (Foto: Gentileza de La Galesa)

El crecimiento de la demanda las llevó a instalarse en La Posada del Té, en Martínez, donde comenzaron por ofrecer un servicio de té galés bajo los tilos y únicamente con reserva previa. Ahora, el proyecto se prepara para dar un nuevo paso. Desde junio abrirán su propio salón dentro de la posada ubicada en Catamarca 2188 (Martínez) para recibir público todos los días de 9 a 12 y de 14:30 a 19:30.

La historia de La Galesa

“El té galés tiene una identidad muy distinta a cualquier otra experiencia de té tradicional. En La Galesa buscamos recrear no solo los sabores, sino también el espíritu de aquellas reuniones familiares largas, abundantes y cálidas típicas de la cultura galesa. Somos actualmente el único salón de té galés en Buenos Aires”, explicó Giuliana a LA NACION, sobre los valores principales de este proyecto gastronómico.

A partir de junio, La Galesa tendrá un lugar propio, según anunciaron sus creadoras a LA NACION (Foto: Gentileza de La Galesa)

Entre las costumbres que aún conservan se encuentra la preparación artesanal de la torta galesa —que continúa realizándose con frutas secas, especias y maceración en alcohol respetando los tiempos tradicionales—, además de los scones, panes caseros, manteca, mermeladas y el clásico té negro.

4. Kinzen

En medio del crecimiento de las casas de té de especialidad en Buenos Aires, Kinzen (@kinzen_te) se posiciona como una de las propuestas más originales de la ciudad al combinar cultura oriental, ceremonias tradicionales y experiencias de bienestar. Ubicado en el barrio de Belgrano, el espacio abrió sus puertas en septiembre de 2025 con el objetivo de transformar la pausa del té en un verdadero ritual de desconexión.

“Buscamos crear un refugio diseñado para poder tener una pausa real, donde la arquitectura minimalista, la luz natural y los aromas inviten a respirar de otra manera y a reconectar con lo esencial”, explicó Patricia García, cofundadora de Kinzen, en diálogo con LA NACION.

El lugar cuenta con un jardín zen, que hace que sus visitantes puedan volver a conectar con la naturaleza (Foto: Gentileza de Kinzen)

La propuesta nació a partir de una idea compartida entre sus socios, todos vinculados al universo del bienestar y la filosofía slow living. Lejos del concepto de consumo rápido, el lugar apuesta por una experiencia inmersiva donde el té se convierte en el eje central de cada momento.

Uno de los aspectos que más diferencia a Kinzen de otras casas de té porteñas es su fuerte inspiración asiática. Mientras gran parte de la tradición local estuvo históricamente asociada al afternoon tea inglés, aquí el foco está puesto en las raíces orientales y en el consumo de tés puros de origen.

Kinzen abrió sus puertas en 2025 y desde entonces es elegido por sus clientes para tener un momento de relax y disfrute personal (Foto: Gentileza de Kinzen)

“Hoy el consumidor argentino está evolucionando de manera muy similar a como lo hizo con el café de especialidad o el vino. Hay una curiosidad creciente por entender el origen del té y explorar sus procesos artesanales”, señaló García. Según explicó, actualmente muchas personas comenzaron a dejar de lado los blends saborizados para descubrir variedades puras y apreciar los matices naturales que aportan el terroir, el clima y los métodos de producción artesanal.

Entre los más elegidos aparecen los tés verdes premium como el Sencha japonés, los Oolong semifermentados y los tés negros de origen provenientes de regiones como Yunnan. “También tenemos excelentes tés nacionales, como el Rojo de Alma Annette, que están a la altura de cualquier té oriental”, destacó.

La experiencia en Kinzen es pet friendly (Foto: Gentileza de Kinzen)

Kinzen funciona de miércoles a sábado de 11 a 20 y los domingos de 15 a 20, en Migueletes 1857, Belgrano. En el marco del Día Internacional del Té, este 21 de mayo ofrecerán una degustación gratuita guiada por la especialista Marcela Iljutko, seguida de una sesión de meditación contemplativa con música de sitar en vivo dentro del jardín zen.

5. Tehani Laboratorio de Té

En los últimos años, el crecimiento del consumo de té de especialidad en Argentina no solo transformó las casas de té, sino también las cartas de hoteles, cafeterías y restaurantes. Detrás de gran parte de ese fenómeno aparece Tehani Laboratorio de Té (@tehanilab), una empresa argentina fundada por Luciana Diatra que desde hace más de una década trabaja para acercar el universo del té en hebras al público local.

Actualmente abastecen a cadenas hoteleras como Sofitel, Hilton, Intercontinental, Loi Suites, Ibis y Madero, además de cafés notables porteños como Café Tortoni, Las Violetas y Petit Colón. “Tehani es un nombre africano que significa ‘celebración’ y Laboratorio de Té, se debe a que diseñamos y desarrollamos nuestros tés de origen, blends de té y tisanas”, explicó Luciana Diatra, creadora y fundadora de la marca.

Tehani permite disfrutar a sus clientes de un té de calidad desde la comodidad del hogar (Foto: Gentileza de Tehani Laboratorio de Té)

La propuesta combina venta mayorista y minorista, además de un teashop ubicado en Belgrano donde los clientes pueden degustar variedades, aprender técnicas de infusión y adquirir utensilios especializados. “La idea surgió a partir de una premisa: acercar el té en hebras a la gente”, señaló. De esta forma, los clientes pueden acceder a un té de calidad y disfrutarlo en sus casas como si estuvieran sentados en el mejor restaurante de la ciudad.

Según explicó la fundadora, el crecimiento del consumo de té de especialidad también modificó las cartas gastronómicas. “Hoy los restaurantes y cafés prestan mucha más atención a sus propuestas de té. El consumidor cambió y busca cada vez más productos de origen y experiencias de calidad”, sostuvo.

Tehani laboratorio de té, cuenta con 11 años de trayectoria en el mercado (Foto: Gentileza de Tehani Laboratorio de Té)

Entre las variedades más elegidas aparecen el té negro y el té verde puro de origen, además del matcha, que actualmente atraviesa uno de sus momentos de mayor popularidad. También destacan blends clásicos como el Chai especiado y el Earl Grey.

El teashop de Tehani funciona de lunes a viernes de 10 a 18:30 en Avenida Luis María Campos 1411, Belgrano. Allí, el staff especializado asesora tanto a consumidores principiantes como a quienes buscan profundizar en disciplinas como la sommelierie y el blendeo.